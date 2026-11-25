Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV tranh tài ở 5 hạng cân, gồm 2 nội dung nam (-55kg, -60kg) và 3 nội dung nữ (-40kg, -44kg, -48kg).

Đã có 9 bộ huy chương được trao ở môn kurash trong 2 ngày thi đấu 23 và 24.11

Ở hạng cân -55kg nam, Trần Nguyễn Trường Giang đánh bại Lê Huỳnh Hoàng Huy (Đà Nẵng), mang về HCV cho đoàn Quân đội. Lê Công Hoàng Hải vượt qua Nguyễn Lê Nhật Rạng (Đồng Tháp) ở hạng cân -60kg, giúp TP.HCM có tấm HCV đầu tiên.

Đoàn Lâm Đồng cũng có khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Nhạc Như An vô địch hạng cân -48kg nữ, còn Huỳnh Trần Mỹ Uyên giành HCV hạng cân -40kg. Tấm HCV còn lại trong ngày thuộc về Huỳnh Lê Hoàng Yến (Vĩnh Long) ở hạng cân -44kg nữ.

Sang ngày 24.11, 4 hạng cân tiếp tục diễn ra các trận chung kết. Lâm Đồng gia tăng thành tích với hai HCV của Nguyễn Thành Hoan ở hạng cân -66kg nam và Lâm Trường Vũ ở hạng cân -73kg nam.

Trong khi đó, Đỗ Thu Hà mang về HCV hạng cân -52kg nữ cho Hà Nội sau chiến thắng trước Phan Hồ Khánh Vân (Quân đội).

Bảng xếp hạng huy chương của môn kurash sau ngày thi đấu 24.11

Đáng chú ý, võ sĩ Phạm Nguyễn Hồng Mơ giúp TP.HCM có thêm HCV ở hạng cân -57kg nữ.

Chiến thắng trước Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) không chỉ giúp Hồng Mơ bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Đại hội năm 2022, mà còn góp phần củng cố vị trí của đội chủ nhà trên bảng thành tích.

Sau 9 nội dung, Lâm Đồng dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCĐ; TP.HCM đứng thứ hai với 2 HCV, 3 HCĐ; Quân đội xếp thứ ba với 1 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ; Hà Nội có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, còn Vĩnh Long giành 1 HCV, 1 HCĐ.

Môn kurash còn hai ngày thi đấu (25 và 26.11) với 8 hạng cân chưa tranh tài, gồm 4 hạng cân nam (-81kg, -90kg, -100kg, trên 100kg) và 4 hạng cân nữ (-63kg, -70kg, -78kg, trên 78kg).

Cuộc cạnh tranh giữa Lâm Đồng, TP.HCM và các đoàn khác vì thế vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý, khi các đoàn tiếp tục có cơ hội cải thiện thành tích ở chặng cuối.