Sông Sài Gòn trở thành sân khấu đặc biệt trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong khuôn khổ Đại hội, Lễ khai mạc là sự kiện trọng tâm, mở đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TP. HCM.

Đây cũng là dịp để Thành phố mang tên Bác giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục cách đây tròn 80 năm: “Dân cường thì quốc thịnh”. Theo Phó Thủ tướng, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định sức khỏe nhân dân là nền tảng của sức mạnh dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của thể thao đối với đời sống xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng thể thao không chỉ rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc.

Đại hội lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Phó Thủ tướng, vẻ đẹp của thể thao không chỉ được tạo nên từ những chiến thắng mà còn thể hiện qua một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã. Những hành động đó góp phần làm nên tinh thần cao thượng của thể thao và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn các vận động viên bước vào tranh tài ở 48 môn thể thao với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đề cập định hướng phát triển thể dục, thể thao trong thời gian tới, Phó Thủ tướng dẫn lại nhấn mạnh của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sức khỏe và thể lực của nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia; đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Từ khí thế của Đại hội, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trên khắp mọi miền đất nước, ngày càng có nhiều em nhỏ và hàng triệu người dân hào hứng tập luyện thể dục, thể thao, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc. (Ảnh: Hoàng Triều)

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban tổ chức đại hội cho biết, việc tổ chức đại hội tại TP. HCM thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào năng lực, trách nhiệm của thành phố trong đăng cai sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Với lợi thế về hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch, TP. HCM được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố, đất nước và con người Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoàng Triều)

Phát biểu chào mừng, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM nhấn mạnh Thành phố luôn trân trọng gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình: Năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong lối sống.

Trong đó, yếu tố quan trọng góp phần làm nên một thành phố năng động, tràn đầy sức sống chính là sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao cả quần chúng, chuyên nghiệp và đỉnh cao. Sự khổ luyện của vận động viên, sự huấn luyện tận tâm của huấn luyện viên, sự chăm lo, chính sách tích cực của Thành phố, nhiều thế hệ vận động viên Thành phố đã đóng góp những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.

Đối với TP. HCM, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, ở chất lượng công tác tổ chức, những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đoàn thể thao, mỗi đại biểu và người dân tham dự.

Thông qua Đại hội lần này, Thành phố mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một TP. HCM năng động, sáng tạo, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, một thành phố luôn rộng mở, hiếu khách, giàu khát vọng vươn lên, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn vì sự phát triển chung của đất nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 chính thức khai mạc.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP. HCM, Trưởng Tiểu ban khai mạc Đại hội, việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước làm địa điểm tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa sông nước đặc trưng của Sài Gòn - TP. HCM.

Không gian bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại, được lựa chọn để truyền tải hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập.

Điểm nhấn giàu tính biểu tượng của buổi lễ là hành trình rước đuốc trên sông Sài Gòn, xuất phát từ khu vực Bến Nhà Rồng. Đoàn rước gồm 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao tham dự đại hội và 10 vận động viên tiêu biểu của TP. HCM.

Chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Những dòng sông hội tụ”, lấy hình tượng dòng sông làm mạch nguồn xuyên suốt, tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

Lễ khai mạc có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại diện vận động viên và trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng. Ngoài ra, hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên tham gia chương trình, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Thu Minh, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách và nhiều tiết mục ca múa nhạc hiện đại.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11-12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Không chỉ là dịp đánh giá trình độ thể thao thành tích cao, đại hội còn hướng đến phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, tạo động lực cho thể thao Việt Nam phát triển.