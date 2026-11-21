Lễ khai mạc mang chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, mở đầu cho kỳ Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP HCM và một số địa phương. Đại hội năm nay quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tham gia tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh sức khỏe và thể lực của mỗi người dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia. Thể thao Việt Nam được giao hai nhiệm vụ lớn, gồm chăm lo thực chất cho thể thao học đường và phong trào quần chúng, đồng thời tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Thủ tướng, hai nhiệm vụ này cần bắt đầu từ mỗi sân trường, mỗi khu dân cư, nơi học sinh được vui chơi, rèn luyện thể chất mỗi ngày và những năng khiếu đầu tiên được phát hiện, bồi dưỡng.

Từ Đại hội, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, biến việc rèn luyện thành nhu cầu tự thân và thói quen sống. Các địa phương cần dành quỹ đất, mở rộng thiết chế văn hóa - thể thao để trẻ em, người lao động, người cao tuổi và người khuyết tật có không gian rèn luyện thuận lợi.

Toàn cảnh sân khấu khai mạc.

Đối với thể thao thành tích cao, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thể thao, các liên đoàn, hiệp hội và địa phương đánh giá đúng thực lực, công khai tiêu chí tuyển chọn để phát hiện những gương mặt xuất sắc. Cùng với đó là đổi mới tư duy, chuyển mạnh sang đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng chu kỳ huấn luyện bài bản, dài hạn, bảo đảm đội ngũ chuyên gia, chăm lo dinh dưỡng, phát triển y học thể thao và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại nhằm nâng cao thành tích, phòng ngừa chấn thương cho vận động viên, hướng tới đấu trường ASIAD và Olympic.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh thể thao không chỉ tạo nên những nhà vô địch mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tinh thần thể thao cần được thể hiện qua sự trung thực, cao thượng, sự tôn trọng đối thủ và ý chí đứng dậy sau thất bại.

Sau khi ngọn đuốc được đưa về sân khấu, nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội được thực hiện, chính thức mở màn cho kỳ tranh tài thể thao lớn nhất cả nước.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Hành trình có sự tham gia của 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP HCM. Các phương tiện như thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước kết hợp với những màn trình diễn Flyboard, dù lượn trên sông tạo nên không gian trình diễn đặc biệt.

Sau khi ngọn đuốc được đưa về sân khấu, nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội được thực hiện, chính thức mở màn cho kỳ tranh tài thể thao lớn nhất cả nước.

Các VĐV đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước có mặt tề tựu tại đêm khai mạc.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên, gồm hai phần “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Thông qua hình tượng dòng sông, chương trình tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự hội tụ của các vùng miền, văn hóa và tinh thần thể thao cả nước.

Nhiều tiết mục nghệ thuật gây ấn tượng.

Ở phần thứ hai, hình tượng Thánh Gióng được sử dụng để biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Các màn trình diễn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và Patin được kết hợp cùng nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Các màn trình diễn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn trên sông Sài Gòn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong cho biết, sau 20 năm kể từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006, thành phố một lần nữa vinh dự đăng cai chính ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Ông Lê Quốc Phong , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Theo ông Lê Quốc Phong, việc mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2025 đã tạo nên sự kết nối giữa đô thị năng động, vùng công nghiệp phát triển và cửa ngõ kinh tế biển giàu tiềm năng. Trong quá trình phát triển, thành phố vẫn trân trọng những giá trị làm nên bản sắc riêng, trong đó có sự năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng người tham dự.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành, mà còn là cơ hội phát hiện những vận động viên xuất sắc để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Thông qua 48 môn thi đấu, Đại hội hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong Nhân dân, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đồng thời tạo nền tảng để thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới những đấu trường lớn hơn trong khu vực và quốc tế.