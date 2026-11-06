Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Hướng đến kỳ Đại hội an toàn, chuyên nghiệp

Với sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần, giao thông và chuyển đổi số, TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng đến một kỳ Đại hội an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc do Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Hoàng Đạo Cương chủ trì. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Sở VHTT TP.HCM cùng các Tiểu ban chuyên môn.

Rà soát kỹ lưỡng, hướng tới kỳ Đại hội chuyên nghiệp

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, Thành phố đã thành lập 9 Tiểu ban nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, đồng thời ứng dụng sơ đồ Gantt để theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những nội dung còn chậm.

Về cơ sở vật chất, nhiều công trình trọng điểm đã được đầu tư, sửa chữa và nâng cấp. Sân vận động Thống Nhất hoàn thành các hạng mục phục vụ môn điền kinh, Nhà thi đấu Phú Thọ cùng những địa điểm thi đấu khác đang được rà soát, hoàn thiện. Trang thiết bị chuyên môn phục vụ các môn bắn súng, đua thuyền cũng được chuẩn bị theo kế hoạch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các Tiểu ban chuyên môn tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện tổ chức, bảo đảm kết quả phản ánh trung thực nỗ lực của các đoàn và VĐV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Đại hội phải được tổ chức theo 5 tiêu chí: An toàn, trang trọng, chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả. Các Tiểu ban, Cục TDTT Việt Nam và TP.HCM cần tiếp tục rà soát toàn diện điều kiện tổ chức, đặc biệt là công tác chuyên môn, kỹ thuật, bảo đảm kết quả thi đấu khách quan, minh bạch.

Thứ trưởng cũng yêu cầu thành lập bộ phận thường trực để tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật; đồng thời rà soát lịch thi đấu, hạn chế tổ chức các môn có sức hút lớn vào giờ hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân đến sân cổ vũ. Những thông tin về lịch trình, địa điểm và thay đổi phát sinh cần được cập nhật kịp thời để các đoàn chủ động kế hoạch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các đại biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao sự chủ động của TP.HCM, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kỳ vọng Đại hội không chỉ là nơi tranh tài, đánh giá trình độ thể thao thành tích cao mà còn góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra vào tháng 11, với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần kết nối thể thao với đời sống văn hóa, tạo thêm những trải nghiệm đáng nhớ cho các đoàn và người dân.

Đồng bộ hậu cần, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi làm việc

Về chuyên môn, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đã hoàn tất ban hành điều lệ các môn thi đấu, phối hợp với TP.HCM rà soát địa điểm và điều kiện tổ chức. Đáng chú ý, địa điểm thi đấu môn pickleball được chuyển từ phường Vũng Tàu về khu vực Global City (phường An Phú), nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, việc đăng cai Đại hội sau 20 năm không chỉ là cơ hội để TP.HCM thể hiện năng lực tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn tạo động lực để nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng cho biết, công tác chuẩn bị của TP.HCM nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ người dân và giới báo chí

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Thành phố chú trọng chuyển đổi số thông qua hệ thống thông tin phục vụ Đại hội, hướng đến cập nhật đồng bộ lịch thi đấu, địa điểm và kết quả trên các thiết bị thông minh. Qua đó, các VĐV, các đoàn thể thao và người dân có thể dễ dàng tra cứu, theo dõi các hoạt động.

Công tác hậu cần cũng được Thành phố triển khai với nhiều phương án hỗ trợ thiết thực. Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết, các đoàn thể thao được tư vấn lựa chọn khách sạn phù hợp với địa điểm thi đấu, đồng thời được hỗ trợ giảm từ 20-40% chi phí lưu trú và một số dịch vụ ăn uống. Các cơ sở lưu trú được đề nghị bố trí khu vực đón tiếp riêng, tăng cường nhận diện Đại hội.

Về giao thông, TP.HCM dự kiến bố trí ô tô từ 4-7 chỗ phục vụ miễn phí trưởng mỗi đoàn, cấp mã ưu tiên lưu thông và hỗ trợ phương tiện vận chuyển vận động viên.

Đặc biệt, khoảng 10.000 VĐV, 2.000 trọng tài, quan chức và gần 600 phóng viên báo chí được miễn phí di chuyển trên 107 tuyến xe buýt công cộng và hệ thống Metro. Các hãng taxi, xe công nghệ cũng được vận động tham gia chương trình giảm giá.

Theo Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận, Ban tổ chức địa phương đã xây dựng phương án hậu cần tương đối toàn diện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể thao trong suốt thời gian tham dự Đại hội

Gần 200 tình nguyện viên từ Trường Đại học TDTT TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn tại địa điểm thi đấu. Công tác đón tiếp cũng được chú trọng với các cụm trang trí, nhận diện Đại hội tại sân bay, bến tàu, bến cảng.

Với sự phối hợp của các cấp, ngành và những phương án chuẩn bị ngày càng cụ thể, TP.HCM đang nỗ lực hoàn thiện những khâu cuối cùng trước thềm Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá trình độ thể thao thành tích cao, phát hiện và bồi dưỡng tài năng mới mà còn góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, kết nối thể thao với đời sống văn hóa, xã hội.

Thành công của Đại hội không chỉ nằm ở thành tích thi đấu mà còn được thể hiện qua chất lượng tổ chức, tinh thần hiếu khách và hình ảnh một TP.HCM hiện đại, chuyên nghiệp.