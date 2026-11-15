Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Đua thuyền khởi tranh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh huy chương quyết liệt

Theo kế hoạch, các môn đua thuyền được tổ chức tập trung tại cụm thi đấu Hồ Đá Bàng. Trong đó, canoeing diễn ra từ ngày 15 đến 20.11, tiếp nối là rowing từ ngày 24 đến 29.11. Môn thuyền truyền thống khép lại chương trình thi đấu trên mặt nước, từ ngày 30.11 đến 4.12.

Các nội dung của môn đua thuyền hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Bảo Anh

Đáng chú ý, rowing có 37 bộ huy chương để các đoàn tranh tài. Trong khi đó, thuyền truyền thống tổ chức 18 nội dung nam, nữ và nam nữ hỗn hợp, với hai loại thuyền 14 người và 26 người, thi đấu ở các cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Hệ thống 9 đường đua tiêu chuẩn cùng trang thiết bị phục vụ thi đấu được kỳ vọng bảo đảm điều kiện chuyên môn cho các cuộc tranh tài.

Sức hấp dẫn của Đại hội còn đến từ sự hiện diện của nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm, từng tham dự các đấu trường quốc tế như ASIAD 20 và vòng loại Olympic.

Trong đó, Nguyễn Thị Hương ở môn canoeing và Phạm Thị Huệ ở rowing là những gương mặt đáng chú ý. Sự góp mặt của các tuyển thủ hàng đầu không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo động lực để những VĐV trẻ thể hiện năng lực.

Những tấm huy chương đầu tiên của đua thuyền đã được trao tại nội dung canoeing vào sáng 15.11. Ảnh: Lê Quỳnh

Các đội mạnh như TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội hay Hải Dương đã có mặt tại Hồ Đá Bàng từ sớm để làm quen với điều kiện thi đấu. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng bởi sức gió, hướng gió và mặt nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của các tay chèo.

Bên cạnh nền tảng thể lực, khả năng phân phối sức và chiến thuật bứt tốc ở thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng.

Không chỉ là dịp đánh giá thực lực các địa phương sau chu kỳ 4 năm, Đại hội còn là cơ hội để ngành thể thao rà soát, tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho đội tuyển quốc gia, hướng đến SEA Games 34 và các giải đấu châu lục giai đoạn 2027-2030.