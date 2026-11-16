Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Đoàn Thể thao TP.HCM quyết tâm tạo dấu ấn trên sân nhà

Buổi lễ không chỉ đánh dấu thời điểm toàn đoàn bước vào giai đoạn tranh tài quan trọng mà còn là dịp để các VĐV, HLV nhìn lại hành trình chuẩn bị, tiếp thêm động lực và thể hiện quyết tâm mang thành tích cao về cho thể thao Thành phố.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hy

Chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu

Tham dự Đại hội lần này, Đoàn Thể thao TP.HCM có gần 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 HLV và 1.453 VĐV. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng qua quá trình tuyển chọn, tập huấn và thi đấu cọ xát, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế của thể thao Thành phố tại sân chơi lớn nhất cả nước.

Các đại biểu, HLV, VĐV tham dự Lễ xuất quân. Ảnh: Vĩnh Hy

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, công tác chuẩn bị lực lượng được triển khai đồng bộ, với trọng tâm là nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển trước khi bước vào Đại hội.

Công tác tập huấn trong nước được tổ chức ở 49 môn thể thao, với sự tham gia của 1.390 VĐV và 313 HLV. Các đội chủ yếu tập luyện tại TP.HCM, Lâm Đồng và Đà Nẵng, đồng thời tham gia nhiều giải đấu cọ xát ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Thành phố. Ảnh: Vĩnh Hy

Thông qua quá trình tập huấn và thi đấu, Ban huấn luyện có điều kiện đánh giá phong độ, kiểm tra năng lực từng VĐV, điều chỉnh khối lượng vận động cũng như hoàn thiện đội hình. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp các đội tuyển đạt trạng thái chuyên môn và tâm lý tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Theo ông Nhân, nhằm khuyến khích và tạo động lực cho các tài năng thể thao, TP.HCM sẽ xem xét áp dụng chế độ trợ cấp ưu đãi VĐV tài năng đối với những VĐV giành HCV tại Đại hội, với mức 5 triệu đồng mỗi tháng trong chu kỳ 4 năm.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần ghi nhận thành quả tập luyện, thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để các VĐV tiếp tục gắn bó và phát triển sự nghiệp thể thao thành tích cao.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng các VĐV Thành phố sẽ thi đấu hết sức mình và đạt được thành tích cao tại Đại hội. Ảnh: Vĩnh Hy

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc toàn đoàn thi đấu thành công. Ông chia sẻ với những khó khăn mà các HLV, VĐV đã trải qua trong quá trình chuẩn bị, từ những giai đoạn tập luyện căng thẳng, khối lượng vận động lớn đến những thời điểm kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị ban lãnh đạo đoàn giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp và chăm lo chu đáo cho các đội tuyển. Các HLV cần chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, theo sát diễn biến thi đấu, đồng thời trở thành điểm tựa tinh thần cho VĐV trong những thời điểm khó khăn.

Các VĐV TP.HCM quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Vĩnh Hy

Đối với các VĐV, ông Nguyễn Mạnh Cường mong muốn mỗi người bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, tự tin vào quá trình chuẩn bị, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng trọng tài và đối thủ. Theo ông, thành tích là mục tiêu quan trọng nhưng tinh thần thể thao và hình ảnh của đoàn cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Mỗi thành viên là một đại sứ của Thành phố

Một trong những thông điệp được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh tại lễ xuất quân là trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng hình ảnh địa phương. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường, các cán bộ, HLV, VĐV không chỉ đại diện cho thể thao TP.HCM mà còn là những đại sứ của thành phố mang tên Bác.

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận khẳng định các thành viên của đoàn sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Vĩnh Hy

Hình ảnh một TP.HCM văn minh, năng động và nghĩa tình cần được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ cách đón tiếp, hỗ trợ các đoàn bạn đến thái độ ứng xử trước chiến thắng hay thất bại. Đây cũng là giá trị quan trọng mà đoàn thể thao cần gìn giữ bên cạnh nhiệm vụ chinh phục thành tích.

Thay mặt đoàn, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận khẳng định toàn đoàn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động vượt qua khó khăn và dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi VĐV sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng, thi đấu bằng khả năng tốt nhất, đồng thời giữ gìn phẩm chất trung thực, cao thượng.

Các VĐV, HLV TP.HCM tuyên thệ tại Lễ xuất quân. Ảnh: Vĩnh Hy

Đại diện các VĐV, tuyển thủ TDDC Trần Thị Quỳnh Như bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các HLV đã kiên trì đồng hành, sửa từng động tác, giúp VĐV vượt qua những buổi tập nặng và lấy lại sự tự tin sau những lần thi đấu chưa thành công.

Theo Quỳnh Như, được tranh tài trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả thành phố, vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi vận động viên. Toàn đội sẽ tập trung vào từng nội dung, giữ vững tâm lý và kiên trì thi đấu đến cùng, kể cả khi gặp những thời điểm không thuận lợi.

Đoàn Thể thao TP.HCM sẽ quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao và để lại dấu ấn tại kỳ Đại hội trên sân nhà. Ảnh: Vĩnh Hy

Với sự chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn cùng quyết tâm từ ban huấn luyện và các VĐV, HLV, Đoàn Thể thao TP.HCM hướng đến một kỳ Đại hội thành công, không chỉ bằng thành tích huy chương mà còn bằng tinh thần thi đấu đẹp, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Thành phố trên đấu trường quốc gia.