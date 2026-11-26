Các kiếm thủ đoàn Công an nhân dân giành 3 huy chương tại nội dung cá nhân nữ kiếm liễu. Ảnh: Tống Trần Sơn

Bước vào trận chung kết nội dung cá nhân nữ kiếm liễu, hai kiếm thủ Lưu Thị Thanh Nhàn và Đỗ Thị Anh cùng đến từ đoàn Công an nhân dân đã tạo nên cuộc so tài "nội bộ" hấp dẫn, với màn rượt đuổi điểm số đầy căng thẳng.

Đáng chú ý, trận chung kết là màn so tài giữa hai đồng đội đã quá hiểu lối đánh của nhau.

Điều này khiến cuộc đấu càng thêm khó đoán, khi mỗi pha tấn công đều được tính toán kỹ lưỡng, các kiếm thủ phải liên tục thay đổi cách tiếp cận để tìm kiếm lợi thế. Vì thế, mỗi pha ra đòn đều đòi hỏi sự chính xác, tốc độ và khả năng phán đoán nhanh.

Càng về cuối trận, sức nóng của cuộc đua tài càng được đẩy lên khi khoảng cách điểm số rất sít sao.

Với bản lĩnh cùng sự tập trung ở thời điểm quyết định, Lưu Thị Thanh Nhàn đã giành chiến thắng trước đồng đội với tỉ số 15/13.

Trước đó, tại vòng bán kết, Lưu Thị Thanh Nhàn vượt qua đồng đội Nguyễn Thị Thanh Lam để giành quyền vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Đỗ Thị Anh giành chiến thắng trước Phạm Thị Ngọc Luyến.

Kết thúc nội dung cá nhân nữ kiếm liễu, Lưu Thị Thanh Nhàn (đoàn Công an nhân dân) xuất sắc giành Huy chương Vàng, Đỗ Thị Anh (đoàn Công an nhân dân) đoạt Huy chương Bạc. Hai tấm Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thị Thanh Lam (đoàn Công an nhân dân) và Phạm Thị Ngọc Luyến (đoàn Hải Phòng).

Thành tích này giúp đoàn Công an nhân dân chiếm hai vị trí cao nhất trên bục trao giải và giành 3 trong tổng số 4 huy chương của nội dung cá nhân nữ kiếm liễu.