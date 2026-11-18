Tâm điểm ngày thi đấu cuối cùng là 7 nội dung chung kết thuộc các điệu nhảy Mỹ La Tinh. Các VĐV Công an nhân dân thể hiện sự vượt trội khi giành thêm 6 HCV.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao trong ngày thi đấu cuối. Ảnh: BTC

Trong đó, Nguyễn Hoàng Ngọc mở màn bằng tấm HCV nội dung 5 điệu Latin Solo đơn nữ. Ở các nội dung đôi, cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương xuất sắc giành 3 HCV ở nội dung 5 điệu Latin toàn năng, Jive và Pasodoble. Cặp Ngọc An và Lê Tố Uyên cũng đóng góp 2 HCV ở các điệu Chachacha và Rumba.

Tấm HCV còn lại trong ngày thuộc về cặp Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Thùy Dương của đoàn Cần Thơ ở nội dung Samba.

Chung cuộc, Công an nhân dân đứng nhất toàn đoàn với 7 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 6 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Cần Thơ đứng thứ ba với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đồng Nai (1 HCB, 3 HCĐ), Thái Nguyên (1 HCB) và TP.HCM (1 HCĐ).

Kết quả tại Đại hội cho thấy sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các đơn vị, đồng thời phản ánh hiệu quả đầu tư và phát triển lực lượng khiêu vũ thể thao ở nhiều địa phương.

Đây cũng là dịp để giới chuyên môn đánh giá trình độ VĐV, rà soát lực lượng và tuyển chọn những gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu khu vực và châu lục trong thời gian tới.