Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có nhiều thay đổi

Kết quả Đại hội là cơ sở để ngành thể thao đánh giá lực lượng, tuyển chọn VĐV hướng tới Olympic 2028 và ASIAD 2030.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính. Sau 20 năm, thành phố tiếp tục đảm nhận vai trò tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Đại hội có 36 đoàn tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội. Chương trình thi đấu gồm 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung. Lễ khai mạc diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Điểm đáng chú ý của kỳ đại hội năm nay là sự thay đổi trong cách đánh giá thành tích sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Việc thay đổi địa giới và quy mô nguồn lực khiến tương quan sức mạnh giữa các đoàn thể thao có nhiều biến động.

Theo Ban tổ chức, kết quả đại hội sẽ giúp ngành thể thao đánh giá lại chất lượng đào tạo, trình độ VĐV và hiệu quả đầu tư của từng địa phương. Việc xếp hạng không chỉ dựa vào số huy chương mà còn phải xem xét chất lượng thành tích, lực lượng kế cận và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để các bộ môn rà soát lực lượng, phát hiện tài năng trẻ và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn, gồm SEA Games 2027, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Ban tổ chức nhấn mạnh việc tuyển chọn VĐV không thể chỉ dựa vào thành tích tại một giải đấu. Các yếu tố về độ tuổi, thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu và tiềm năng phát triển cũng cần được xem xét.

Một vấn đề khác được chú trọng là công tác trọng tài. Với số lượng nội dung thi đấu lớn, Ban tổ chức yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát xung đột lợi ích và xử lý nghiêm những hành vi can thiệp kết quả.

Các môn có yếu tố chấm điểm chủ quan sẽ được chú trọng kiểm tra, giám sát. Công nghệ ghi hình và thiết bị điện tử cũng được khuyến khích sử dụng nhằm hạn chế sai sót, nâng cao tính minh bạch.

Về cơ sở vật chất, TP.HCM cùng các địa phương đăng cai đang hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp sân bãi và trang thiết bị. Ban tổ chức ưu tiên tận dụng công trình hiện có, hạn chế đầu tư dàn trải.

Sau đại hội, những cơ sở này sẽ tiếp tục phục vụ huấn luyện, thi đấu và nhu cầu tập luyện của người dân.

Theo định hướng của ngành thể thao, kết quả Đại hội 2026 còn là cơ sở điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2030. Nguồn lực sẽ được tập trung nhiều hơn cho những môn có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

Thành công của đại hội vì thế không chỉ được đo bằng số kỷ lục hay huy chương, mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển lực lượng VĐV cho những năm tiếp theo.