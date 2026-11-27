Những đánh giá tích cực từ trọng tài quốc tế cùng sự góp mặt của nhiều kiếm thủ từng thi đấu tại ASIAD 20 cho thấy bước tiến của đấu kiếm Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở ra kỳ vọng về khả năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục.

Tổ trọng tài quốc tế gồm 2 trọng tài Olympic tham gia điều hành môn đấu kiếm: Chantasuvannasin Nunta, trọng tài người Thái Lan (nữ) và Chua Wee Hong, người Singapore (nam)

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, trọng tài quốc tế môn đấu kiếm của Đại hội Chua Wee Hong (Singapore) đánh giá, địa điểm tổ chức môn đấu kiếm là Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) có quy mô, chất lượng cơ sở vật chất sánh ngang với nhiều giải đấu đẳng cấp thế giới. Công tác chuẩn bị cho sự kiện được thực hiện rất tốt, các khâu tổ chức đều thể hiện sự chuyên nghiệp, chỉn chu, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Về chuyên môn, trọng tài Chua Wee Hong nhận định, trình độ của các VĐV đấu kiếm tại Đại hội đã có sự tiến bộ rõ rệt so với những năm trước. Số lượng vận động viên tham gia ngày càng đông đảo, tạo nên môi trường cạnh tranh tích cực giữa các tỉnh, thành phố; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao trình độ của môn thể thao này tại Việt Nam

Đánh giá về tiềm năng của các vận động viên Việt Nam, ông Chua Wee Hong cho rằng, phần lớn các vận động viên đều sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Nếu có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu Á.

Theo ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), đơn vị chủ nhà TP.HCM đã có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu.

Các trận thi đấu hấp dẫn của môn đấu kiếm tại Nhà thi đấu Phú Thọ

Hệ thống sàn đấu Allstar cùng các trang thiết bị chuyên môn, âm thanh, ánh sáng đều đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu ở trình độ cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các kiếm thủ phát huy tối đa năng lực, đồng thời góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

“TP.HCM đã có sự chuẩn bị rất tốt với 5 sàn đấu chính thức theo yêu cầu chuyên môn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và 8 sàn dành cho các VĐV khởi động. Điều kiện cơ sở vật chất như vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức SEA Games mà còn có thể phục vụ các giải Grand Prix hoặc Cúp thế giới”, ông Nguyễn Hồng Đăng đánh giá.

Tại môn đấu kiếm của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, các VĐV thuộc 7 đơn vị gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an nhân dân, Thanh Hóa và TP.HCM (chủ nhà) tham gia tranh tài chính thức từ ngày 24.11 tới 1.12.

Toàn giải có 12 bộ huy chương được tổ chức thi đấu, dù Điều lệ quy định 15 nội dung chính thức. 3 nội dung không thể tổ chức do không đủ VĐV và đơn vị đăng ký gồm kiếm ba cạnh cá nhân nam, kiếm ba cạnh đồng đội nam và kiếm chém cá nhân nữ.

Cuộc chơi lớn quy tụ 142 kiếm thủ. Nổi bật có các kiếm thủ từng thi đấu ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu.