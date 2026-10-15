Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chạy đua hoàn thiện công tác tổ chức

Khi thời điểm khai mạc đang đến gần, công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng, tập trung vào kiểm tra lực lượng, hoàn thiện điều lệ, bố trí trọng tài và rà soát cơ sở vật chất. Đây không chỉ là yêu cầu để bảo đảm tiến độ, mà còn quyết định tính công bằng, chất lượng chuyên môn và khả năng vận hành của toàn bộ đại hội.

Siết chặt chuyên môn, bảo đảm công bằng

Sau khi hoàn tất tiếp nhận đăng ký chính thức của 36 đoàn, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đang rà soát danh sách VĐV nhằm bảo đảm thông tin chính xác, tuân thủ điều lệ và hạn chế tranh cãi có thể phát sinh. Công tác lựa chọn trọng tài cũng được chú trọng, với yêu cầu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và điều hành thi đấu khách quan.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tại buổi làm việc ngày 12.10, lãnh đạo Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ các bộ môn thuộc Cục TDTT Việt Nam để kịp thời tháo gỡ. Với những môn có điều chỉnh về thời gian hoặc địa điểm, lịch thi đấu sẽ được thống nhất dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương đăng cai.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành điều lệ khung từ tháng 12.2025. Điều lệ thi đấu của 48 môn, 63 phân môn sau đó được hoàn thiện và gửi đến các đơn vị. Thời hạn đăng ký danh sách VĐV chính thức đã kết thúc ngày 1.9, tạo cơ sở để ban tổ chức bước vào giai đoạn kiểm tra và chuẩn bị cuối cùng.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng yêu cầu các bộ môn khẩn trương rà soát thiết bị, phương tiện phục vụ thi đấu, xác định rõ những hạng mục còn thiếu để chủ động thuê hoặc bổ sung. Với 973 nội dung tranh tài, chỉ một khâu chuẩn bị thiếu đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến lịch thi đấu và chất lượng tổ chức.

Phân bổ địa điểm, phát huy nguồn lực

TP.HCM là địa phương đăng cai chính, trong khi một số môn được tổ chức tại các địa phương khác. Đồng Nai đăng cai kickboxing, sailing, việt dã núi Bà Rá và wushu; Đồng Tháp tổ chức pencak silat, còn nhảy cầu diễn ra tại Hà Nội.

Việc phân bổ địa điểm giúp tận dụng cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức sẵn có, nhưng cũng làm tăng yêu cầu phối hợp giữa các địa phương. Công tác điều hành cần bảo đảm sự thống nhất về chuyên môn, thời gian, nhân lực và hậu cần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn di chuyển, tập luyện và thi đấu.

Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TP.HCM) sẵn sàng tổ chức các môn thi tại đại hội. Ảnh: P.V

Đại hội quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Quân đội và Công an. Các nội dung thi đấu được chia thành ba nhóm lớn: Môn thuộc chương trình Olympic, môn thuộc Asian Games và các môn thường xuyên xuất hiện tại SEA Games cùng thể thao dân tộc.

Cơ cấu này tạo nên chương trình đa dạng, vừa phản ánh định hướng hội nhập quốc tế, vừa duy trì những môn thể thao có thế mạnh tại Việt Nam.

Sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP.HCM khi thành phố mở rộng không gian đô thị và chuyển đổi mô hình quản trị. Quy mô tổ chức lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý tình huống phát sinh.

TP.HCM kỳ vọng sự kiện tạo thêm động lực cho du lịch, lưu trú, vận tải, thương mại, dịch vụ và truyền thông, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, có khả năng tổ chức những sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Để biến kỳ vọng thành hiệu quả thực tế, hoạt động thi đấu cần được kết nối với các chương trình quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh thành phố.

Quan trọng hơn, cơ sở vật chất và nguồn lực sau đại hội phải tiếp tục được khai thác, phục vụ huấn luyện, phát triển phong trào và nâng cao chất lượng đời sống người dân, tránh tình trạng đầu tư chỉ phát huy tác dụng trong thời gian tổ chức.