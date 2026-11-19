Ở bán kết đồng đội nữ, bất ngờ lớn xảy ra khi đương kim vô địch Đồng Nai thất bại 1-3 trước Hà Nội. Dù Nguyễn Thùy Linh mở màn thuận lợi bằng chiến thắng cách biệt 21-4, 21-6 trước Nguyễn Thị Hải Yến nhưng các đồng đội của cô không duy trì được phong độ và có được kết quả như ý.

Hải Đăng là tay vợt chủ lực giúp đội nam TP.HCM vào chung kết

Trong khi đó, đội nữ TP.HCM thể hiện sức mạnh khi vượt qua Hưng Yên 3-0. Sự đồng đều của Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân và Vũ Thị Anh Thư giúp đội chủ nhà giành vé vào chung kết gặp Hà Nội.

Ở nội dung đồng đội nam, TP.HCM cũng có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bắc Ninh. Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thiên Lộc và Phan Phúc Thịnh lần lượt giành chiến thắng ở ba trận đơn, giúp đội chủ nhà sớm định đoạt trận đấu.

Đối thủ của TP.HCM ở chung kết là Lâm Đồng, đội đã vượt qua Quân đội với tỷ số sít sao 3-2. Dù sở hữu tay vợt hàng đầu Lê Đức Phát, đội Quân đội không thể vượt qua sự đồng đều của đối thủ, đặc biệt ở các trận đánh đôi.

Ngày 19.11, hai trận chung kết đồng đội nam và nữ sẽ diễn ra. Với lợi thế sân nhà và sự góp mặt ở cả hai trận tranh HCV, cầu lông TP.HCM đứng trước cơ hội khẳng định vị thế tại Đại hội.

Tuy nhiên, Hà Nội và Lâm Đồng đều là những đối thủ có thực lực, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt.