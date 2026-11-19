Tại Hội nghị Trưởng đoàn diễn ra vào sáng 19.11 ở TP.HCM, đại diện 34 tỉnh, thành phố, các ngành và Ban tổ chức cùng rà soát những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi Đại hội chính thức bước vào tranh tài.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là dịp kiểm nghiệm năng lực điều hành, phối hợp và tổ chức của ngành Thể thao cũng như các địa phương.

Từ ngày hội thể thao quốc gia đến mục tiêu đăng cai sự kiện quốc tế

Sau 4 năm chuẩn bị, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang đến gần. Công tác nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng thi đấu, hậu cần và các điều kiện phục vụ vận động viên được triển khai đồng bộ tại TP.HCM cùng những địa phương phối hợp đăng cai.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Đại hội cần được nhìn nhận như một bước tập dượt quan trọng để Việt Nam tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Định hướng này xuất phát từ yêu cầu phát triển thể thao Việt Nam không chỉ về thành tích mà còn về khả năng tổ chức, điều hành những giải đấu có quy mô và tiêu chuẩn ngày càng cao.

Theo Thứ trưởng, Đại hội năm nay trở thành phép thử thực tế đối với nhiều lĩnh vực. Từ quản lý VĐV, điều hành thi đấu, trọng tài, y tế, hậu cần đến an ninh, giao thông và truyền thông, tất cả đều cần được vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng bày tỏ kỳ vọng đối với Lễ khai mạc Đại hội, dự kiến được tổ chức trên dòng sông Sài Gòn với sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị và công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo điểm nhấn đặc sắc cho sự kiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu Đại hội phải được tổ chức với tinh thần an toàn, nghiêm túc, công minh, bảo đảm phản ánh đúng thực chất thành tích và trình độ chuyên môn của VĐV. Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo các Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài và phòng, chống doping nhằm bảo đảm các hoạt động thi đấu diễn ra đúng quy định, công bằng, minh bạch.

Đổi mới Đại hội, tập trung nguồn lực cho thể thao thành tích cao

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đăng cai Đại hội lần thứ X vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn đối với thành phố. Sau 2 thập kỷ, TP.HCM đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô đô thị, hạ tầng và tiềm lực tổ chức sự kiện.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, việc đăng cai Đại hội vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với TP.HCM

Thành phố xác định Đại hội không đơn thuần là hoạt động tranh tài mà còn là dịp giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các địa phương, lan tỏa tinh thần thể thao và quảng bá hình ảnh đô thị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho biết, công tác phối hợp với Bộ VHTTDL cùng các đơn vị liên quan tiếp tục được đẩy mạnh nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho VĐV, HLV và các đoàn tham dự.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để Đại hội diễn ra an toàn, chu đáo, hiệu quả, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn thể thao và người hâm mộ.

Bên cạnh công tác tổ chức, định hướng đổi mới Đại hội lần thứ XI năm 2030 cũng là nội dung đáng chú ý. Theo Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Đại hội lần thứ X có 48 môn và 973 nội dung thi đấu, nhưng chương trình còn dàn trải, trong khi bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn chưa phản ánh đầy đủ năng lực cạnh tranh của thể thao Việt Nam ở đấu trường châu lục và thế giới.

Theo Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, kết quả Đại hội không chỉ phản ánh thành tích của từng địa phương, ngành mà còn cung cấp cơ sở đánh giá thực chất hơn chất lượng phát triển thể thao thành tích cao

Từ thực tiễn đó, phương án tổ chức Đại hội lần thứ XI tại Đà Nẵng dự kiến tinh gọn còn 40 môn, 476 nội dung, giảm hơn 51% số nội dung. Nhóm môn Olympic được xác định là trọng tâm với 26 môn, 260 nội dung, chiếm trên 75% tổng chương trình. Những môn có khả năng tranh chấp huy chương quốc tế như điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung và cử tạ sẽ được ưu tiên nguồn lực.

Đáng chú ý, việc đổi mới không chỉ nằm ở số lượng môn thi đấu mà còn hướng tới cách đánh giá thành tích. Bên cạnh bảng tổng sắp huy chương truyền thống, hệ thống chỉ số chuyên môn dành cho các nhóm môn Olympic và ASIAD sẽ được nghiên cứu xây dựng, giúp phản ánh sát hơn chất lượng đào tạo, huấn luyện và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đại hội lần thứ X vì thế được kỳ vọng vừa tạo nên ngày hội thể thao sôi động, vừa cung cấp những dữ liệu thực tiễn để ngành Thể thao điều chỉnh chiến lược phát triển.

Khi tổ chức chuyên nghiệp, đánh giá thực chất và đầu tư đúng trọng tâm, thể thao Việt Nam mới có thể từng bước nâng tầm, hướng đến những sân chơi lớn hơn trong tương lai.