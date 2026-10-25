Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bước đệm cho những mục tiêu lớn

Theo kế hoạch, TP.HCM giữ vai trò địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng một số địa phương tổ chức các nội dung theo phân công. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 21.11, còn lễ bế mạc tổ chức ngày 12.12.

Thước đo cho chất lượng đào tạo và huấn luyện

Với quy mô dự kiến khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và 2.000 trọng tài, Đại hội là sự kiện thể thao có sức lan tỏa lớn. Lượng khách mời, cổ động viên và du khách có thể lên đến khoảng 200.000 người, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, điều phối và bảo đảm an toàn.

Muay là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Vĩnh Hy

Hệ thống 48 môn thi đấu bao gồm nhiều nhóm môn, từ các môn Olympic, ASIAD đến võ thuật, thể thao truyền thống và những loại hình hiện đại. Sự đa dạng này tạo điều kiện để các đoàn thể hiện năng lực chuyên môn, đồng thời giúp ngành thể thao có thêm cơ sở nhìn nhận hiệu quả đầu tư ở từng lĩnh vực.

Kết quả thi đấu không chỉ được phản ánh qua bảng tổng sắp huy chương. Đây còn là căn cứ để đánh giá chiều sâu lực lượng, khả năng phát hiện tài năng trẻ và chất lượng kế cận của thể thao các địa phương, ngành.

Từ đó, những điểm mạnh, hạn chế trong quá trình huấn luyện có thể được nhận diện để điều chỉnh chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong cuộc đua thành tích, yêu cầu về tính công bằng, minh bạch và tuân thủ điều lệ phải được bảo đảm. Các đoàn cũng cần tính toán kỹ phương án sử dụng lực lượng, di chuyển và phục hồi thể lực, nhất là với những môn có lịch thi đấu dày hoặc kéo dài nhiều ngày.

Chủ động hoàn tất khâu chuẩn bị

Càng gần ngày khai mạc, công tác rà soát lịch thi đấu và địa điểm càng cần được thực hiện chặt chẽ. Theo thông tin từ Ban tổ chức, môn cầu lông chuyển sang Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, bóng rổ được tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, trong khi thể dục dụng cụ chuyển địa điểm thi đấu sang Nhà thi đấu Phú Thọ.

CLB Bơi - Lặn Phú Thọ là nơi diễn ra môn bơi và lặn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: HCMC Swimming

Các điều chỉnh này đòi hỏi những đoàn tham dự cập nhật thông báo chính thức, chủ động thay đổi kế hoạch tập luyện, di chuyển và bố trí nhân sự.

Song song đó, đơn vị đăng cai cần kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, công tác trọng tài, y tế, an ninh và hậu cần, bảo đảm các điều kiện vận hành đồng bộ.

Việc tận dụng hiệu quả công trình hiện có, tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn cũng là nhiệm vụ đáng chú ý. Khi các địa điểm thi đấu phân bố tại nhiều địa phương, sự phối hợp thống nhất trong điều hành sẽ góp phần hạn chế phát sinh và nâng cao hiệu quả tổ chức.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không đơn thuần là nơi xác lập thứ hạng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng chuyên môn và tinh thần thể thao cao thượng sẽ là những yếu tố quyết định giá trị của Đại hội, đồng thời tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo của thể thao Việt Nam.