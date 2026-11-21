Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm và tinh thần sẵn sàng của toàn đội trước ngày bước vào tranh tài.

Với lợi thế sân nhà, billiards & snooker TP.HCM được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Đại hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Kim Luân - Trưởng bộ môn Billiards & Snooker TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm, ý chí thi đấu và tinh thần đoàn kết, đồng thời động viên các cơ thủ phát huy tối đa năng lực, giữ vững bản lĩnh để hướng đến kết quả tốt nhất.

HLV Nguyễn Việt Hòa cũng phổ biến những nội dung quan trọng về chuyên môn, chiến thuật, chăm sóc y tế, chế độ sinh hoạt, ăn ở và di chuyển trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Sự chuẩn bị toàn diện được kỳ vọng giúp các VĐV duy trì trạng thái thể lực, tâm lý ổn định, sẵn sàng cho những cuộc tranh tài có tính cạnh tranh cao.

Các cơ thủ TP.HCM được đánh giá cao ở các nội dung tham dự

Tại Đại hội năm nay, billiards & snooker TP.HCM đăng ký tranh tài ở toàn bộ các nội dung, với lực lượng 31 thành viên. Môn thi đấu có 10 bộ huy chương thuộc các thể loại carom (1 băng, 3 băng), pool (9 bi, 10 bi), english billiards và snooker.

Việc tham gia đầy đủ các nội dung cho thấy sự đầu tư và quyết tâm cạnh tranh của đội tuyển thành phố. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cơ thủ TP.HCM được kỳ vọng sẽ phát huy phong độ, tận dụng cơ hội để hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV.

Môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 30.11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn ở các nhóm nội dung carom, pool và snooker.

Đội tuyển billiards & snooker TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu tại Đại hội năm nay

Sau 24 năm góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc kể từ năm 2002, billiards & snooker ngày càng khẳng định vị thế của một môn thể thao thế mạnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Ban tổ chức mở cửa miễn phí cho khán giả đăng ký vào sân cổ vũ. Đây không chỉ là cơ hội thưởng thức những trận đấu chất lượng mà còn góp phần tạo động lực cho các cơ thủ thi đấu, đặc biệt là đội tuyển TP.HCM trên hành trình chinh phục thành tích cao tại kỳ Đại hội năm nay.