Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bắt nhịp xu hướng thể thao hiện đại

Những làn gió mới trên đấu trường quốc gia

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong chương trình thi đấu khi lần đầu tiên đưa pickleball, thể thao điện tử (Esports) và roller vào tranh tài. Sự xuất hiện của các môn thể thao này không chỉ góp phần tạo sức hút cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước mà còn phản ánh xu hướng vận động, giải trí và rèn luyện thể chất ngày càng đa dạng trong xã hội.

Ba môn pickleball, thể thao điện tử (Esports) và thể thao trượt patin (roller sports) lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo kế hoạch, Đại hội tổ chức 48 môn, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội. Bên cạnh những môn thể thao truyền thống và các môn Olympic, ASIAD, việc bổ sung những nội dung mới cho thấy nỗ lực thích ứng với sự phát triển của thể thao hiện đại.

Trong số các môn lần đầu góp mặt, pickleball được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, môn thể thao kết hợp những đặc điểm của quần vợt, cầu lông và bóng bàn đã nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Với luật chơi tương đối dễ tiếp cận, phù hợp nhiều nhóm tuổi và có tính giao lưu cao, pickleball phát triển mạnh tại các đô thị, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp.

Từ hoạt động rèn luyện mang tính phong trào, pickleball từng bước hình thành hệ thống câu lạc bộ, giải đấu và lực lượng vận động viên có trình độ chuyên môn. Việc được đưa vào Đại hội với 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp đánh dấu bước chuyển quan trọng, tạo cơ hội để môn thể thao này tiếp cận hệ thống thi đấu thành tích cao.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh về số lượng người chơi cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa công tác tổ chức giải, đào tạo trọng tài, huấn luyện viên và xây dựng hệ thống tuyển chọn vận động viên. Đây là những yếu tố cần thiết để pickleball phát triển ổn định, thay vì chỉ tạo sức hút trong một giai đoạn nhất định.

Cùng với pickleball, Esports phản ánh xu hướng mở rộng khái niệm thể thao trong môi trường số. Sự xuất hiện của môn này tại Đại hội cho thấy hoạt động thi đấu thể thao ngày càng gắn với công nghệ, khả năng phản xạ, tư duy chiến thuật và phối hợp đồng đội.

Khác với các môn thể thao truyền thống, Esports đòi hỏi phương thức tổ chức và quản lý đặc thù, từ hệ thống thiết bị, nền tảng thi đấu đến quy định chuyên môn, kiểm soát tính công bằng và quản lý vận động viên. Việc đưa Esports vào sân chơi quốc gia vì vậy không chỉ mở rộng cơ hội thi đấu cho giới trẻ mà còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp.

Trong khi đó, roller đại diện cho xu hướng thể thao đô thị, thu hút giới trẻ nhờ tính năng động, kỹ thuật và khả năng biểu diễn. Việc phát triển môn thể thao này đòi hỏi hệ thống sân bãi chuyên biệt, trang thiết bị bảo hộ và đội ngũ hướng dẫn có chuyên môn, nhằm bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu.

Nhìn rộng hơn, sự góp mặt của những môn thể thao mới cho thấy chương trình Đại hội đang từng bước tiếp cận nhu cầu vận động đa dạng của cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để các địa phương mở rộng nguồn tuyển chọn vận động viên, phát triển phong trào và khai thác tiềm năng của những môn thể thao đang được xã hội quan tâm.

Đổi mới tư duy quản lý, hướng tới phát triển bền vững

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đổi mới phương thức quản lý, phát triển thể dục thể thao.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

"Điểm mới có ý nghĩa quan trọng nhất của Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, tạo ra những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo vận động viên và tổ chức quản lý thể thao", bà Yến nhấn mạnh.

Theo bà Yến, những thay đổi này đặt ra yêu cầu đánh giá lại năng lực phát triển thể thao của từng địa phương, ngành. Kết quả Đại hội sẽ là căn cứ quan trọng để nhận diện lợi thế, tiềm năng cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó điều chỉnh mô hình quản lý, đào tạo và đầu tư thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, việc lần đầu đưa pickleball, thể thao điện tử (Esports) và roller vào chương trình thi đấu cho thấy xu hướng đa dạng hóa các môn thể thao, phù hợp với nhu cầu tập luyện và sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, sự mở rộng này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng lực lượng vận động viên và hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc phát triển các môn thể thao mới cần có lộ trình phù hợp, gắn với hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, phát hiện tài năng trẻ và huy động nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa thể thao phong trào và thể thao thành tích cao.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết, Đại hội lần này được định hướng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng chất lượng chuyên môn, tính công bằng trong thi đấu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

Qua đó, Đại hội không chỉ là dịp đánh giá thành tích thi đấu mà còn góp phần định hình phương hướng phát triển thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững.