Ở chung kết 100m ngửa nữ, Ánh Viên cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 02 giây 75, vượt qua kỷ lục Đại hội cũ của chính mình là 1 phút 03 giây 71, được thiết lập năm 2018. Đây cũng là HCV cá nhân đầu tiên của nữ kình ngư kể từ khi trở lại thi đấu.

Ánh Viên rạng rỡ sau khi về nhất chung kết 100m ngửa nữ. Ảnh: Tam Ninh

Đáng chú ý, dù chỉ xếp thứ hai ở vòng loại, Ánh Viên đã có màn cải thiện thành tích đáng kể trong chung kết để bước lên bục cao nhất.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bơi lội Việt Nam.

Niềm vui của Ánh Viên tiếp tục được nối dài ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, khi cô cùng đội tuyển Quân đội giành thêm HCV với thành tích 3 phút 58 giây 95. Đặc biệt, kết quả này giúp đội phá đồng thời kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Trong đội hình Quân đội, Trần Hưng Nguyên, Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn và Ánh Viên phối hợp ăn ý, tạo nên chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh như Đà Nẵng và TP.HCM.

Ánh Viên cùng các đồng đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Ảnh: Tam Ninh

Trần Hưng Nguyên tạo lợi thế ở lượt bơi đầu tiên, Thúy Hiền duy trì nhịp độ, Quang Thuấn tăng tốc ở lượt thứ ba, trước khi Ánh Viên hoàn tất cuộc đua bằng màn về đích ấn tượng.

Thành tích 3 phút 58 giây 95 vượt xa kỷ lục quốc gia cũ 4 phút 01 giây 01 và kỷ lục Đại hội 4 phút 02 giây 13.

Với cú đúp HCV cùng dấu ấn phá kỷ lục, Ánh Viên tiếp tục cho thấy giá trị chuyên môn và bản lĩnh của một kình ngư hàng đầu, góp phần tạo điểm nhấn đáng chú ý cho đường đua xanh tại Đại hội năm nay.