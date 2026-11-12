Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: An toàn chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả

TP.HCM cùng các địa phương đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, hướng đến một kỳ Đại hội an toàn, trang trọng, chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả.

Vì một Đại hội An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả

Ngày 12/11, tại TP.HCM, ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đây cũng là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026.

TP.HCM hướng đến một Đại hội Thể thao toàn quốc với phương châm; “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”. Ảnh: NH.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP.HCM phối hợp cùng các địa phương liên quan tổ chức các môn thi đấu theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ theo phương châm “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Về cơ sở vật chất, các địa phương tập trung rà soát, nâng cấp, sửa chữa công trình thể thao; ưu tiên tận dụng hệ thống sân bãi hiện có, đồng thời bổ sung trang thiết bị chuyên môn, bảo đảm điều kiện thi đấu theo yêu cầu của từng môn.

Công tác hậu cần, lưu trú và giao thông cũng được chú trọng. Ban Tổ chức phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án ăn, nghỉ, di chuyển cho các đoàn thể thao, trọng tài, đại biểu và lực lượng phục vụ.

Các phương án điều tiết giao thông được tính toán nhằm kết nối thuận lợi giữa địa điểm thi đấu và nơi lưu trú, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.

TP.HCM sẵn sàng tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: NH.

Bên cạnh đó, công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, sơ cấp cứu và kiểm soát an toàn thực phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hoạt động giáo dục, tuyên truyền và kiểm tra doping cũng được triển khai theo quy định hiện hành, hướng đến môi trường thi đấu trung thực, công bằng.

Quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch TP.HCM

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Đại hội, nhấn mạnh việc đăng cai sự kiện không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để thành phố cùng cả nước nhìn lại chặng đường phát triển của thể thao thành tích cao, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi bày tỏ mong muốn Đại hội không đơn thuần là những cuộc tranh tài xác lập thành tích, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết; tôn vinh ý chí, nghị lực và những giá trị nhân văn của thể thao.

Đại diện tan tổ chức cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh khách quan, kịp thời các hoạt động, đồng thời lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về VĐV, HLV và hành trình phía sau thành tích.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Đại hội chia sẻ. Ảnh: NH.

Song song với hoạt động thi đấu, TP.HCM sẽ kết nối thể thao với văn hóa, du lịch thông qua việc giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch, di sản và thiết chế văn hóa tiêu biểu.

Với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của báo chí, TP.HCM kỳ vọng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ trở thành ngày hội lớn của thể thao nước nhà, góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.