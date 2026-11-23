Ngày thứ 3 sau lễ khai mạc, Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 bước vào giai đoạn thi đấu tập trung với sự góp mặt của 36 đoàn thể thao. Các cuộc đua huy chương không chỉ quyết định thứ hạng giữa các đơn vị mà còn là dịp đánh giá lực lượng vận động viên hướng tới các giải quốc tế.

Đường đua xanh liên tiếp xác lập kỷ lục

Dấu ấn nổi bật thuộc về môn Bơi, khởi tranh từ ngày 22/11 tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ. Ngay ngày đầu, các vận động viên đã tạo nên bảy dấu mốc kỷ lục, gồm 02 kỷ lục quốc gia và 05 kỷ lục Đại hội.

Nguyễn Hoa Watson (An Giang) nổi bật trên đường đua xanh.

Ở nội dung 50m ếch nam, Watson Nguyễn của An Giang xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 27 giây 09. Thông số này không chỉ giúp kình ngư vượt qua kỷ lục Đại hội cũ 28 giây 39 mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia 27 giây 66. Cùng nội dung, Phạm Thanh Bảo về nhì với thành tích 27 giây 50, cũng vượt qua cả hai cột mốc kỷ lục trước đó. Đây là màn cạnh tranh đáng chú ý, cho thấy chất lượng chuyên môn cao của các vận động viên ở nội dung bơi ếch nam.

Ở đường bơi nữ, Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền của Quân đội gây ấn tượng khi về nhất 50m ếch nữ với 31 giây 73, phá kỷ lục quốc gia 31 giây 95. Cô tiếp tục giành chiến thắng ở cự ly 100m tự do nữ sau 56 giây 10, vượt kỷ lục Đại hội 56 giây 99. Cùng cự ly, Phạm Thị Vân cũng vượt mốc cũ với thành tích 56 giây 31.

Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên của Quân đội đạt 4 phút 18 giây 56, phá kỷ lục Đại hội. Đáng chú ý, cuộc đua 200m hỗn hợp nữ chứng kiến Võ Thị Mỹ Tiên của Tây Ninh giành Huy chương Vàng với 2 phút 14 giây 38, vượt kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 19 giây 43. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên của Quân đội cũng đạt thành tích 2 phút 16 giây 30, tốt hơn cột mốc kỷ lục Đại hội trước đó

Trong ngày 23/11, cuộc cạnh tranh ở các cự ly bơi tiếp tục thu hút chú ý, trong đó có sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Quang Thuấn ở vòng loại 1.500m tự do nam. Những màn so tài giữa các tuyển thủ hàng đầu và gương mặt trẻ hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn của Đại hội.

Các môn thi đấu tại Đại hội diễn ra sôi nổi với sự cỗ vũ từ đông đảo khán giả.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng

Không chỉ bơi lội, môn xe đạp đường trường ghi nhận thành công của An Giang trong sáng 23/11. Nguyễn Thị Thật giành huy chương vàng nội dung tính điểm cá nhân nữ với 36 điểm; đồng đội Lê Ngọc Sơn vô địch nội dung nam với 34 điểm. Hai kết quả giúp An Giang có thêm dấu ấn ở nhóm môn Olympic.

Cùng ngày, boxing khởi tranh tại Nhà thi đấu Quân khu 7 với 236 võ sĩ của 29 đoàn, tranh 27 bộ huy chương. Bắn cung và đấu kiếm cũng bước vào thi đấu. Bắn súng dự kiến bắt đầu ngày 24/11 với 251 xạ thủ, còn điền kinh nhập cuộc từ ngày 25/11, mở ra những cuộc đua thành tích đáng chú ý.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 tính đến chiều 23/11.

Theo bảng tổng sắp được công bố chiều 23/11, đoàn Thể thao TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với 48 Huy chương vàng, 29 Huy chương bạc và 46 Huy chương đồng. Hà Nội đứng thứ hai với 37 Huy chương vàng, 30 Huy chương bạc và 35 Huy chương đồng; Công an nhân dân xếp thứ ba với 24 Huy chương vàng. Quân đội đứng thứ tư với 21 Huy chương vàng, tiếp theo là Cần Thơ với 19 Huy chương Vàng.

Khoảng cách huy chương giữa các đoàn cho thấy sức nóng của các cuộc đua thành tích tại Đại hội. Bên cạnh cuộc đua vị trí toàn đoàn, những kỷ lục và màn thể hiện của các vận động viên trẻ đang mang đến tín hiệu tích cực quan trọng cho quá trình chuẩn bị lực lượng của thể thao Việt Nam.