Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X thành công tốt đẹp
Sáng 10-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức Lễ bế mạc, tổng kết các hoạt động thi đấu của Đại hội.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo vận động viên.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm nghiêm túc, an toàn.
Với 19 môn thi đấu, Đại hội thu hút đông đảo vận động viên đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao của các vận động viên.
Đại hội góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và đóng góp cho phong trào thể dục thể thao tại Đại hội.
Ban Tổ chức trao Cờ cho 8 xã, phường đạt thành tích tiêu biểu. Ở nội dung xếp hạng toàn đoàn, phường Phan Đình Phùng giành giải Nhất, phường Bắc Kạn giành giải Nhì, phường Sông Công giành giải Ba.
Thành công của Đại hội góp phần đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, triển vọng, tạo nguồn cho công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-thai-nguyen-lan-thu-x-thanh-cong-tot-dep