Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X thành công tốt đẹp

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo vận động viên.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm nghiêm túc, an toàn.

Với 19 môn thi đấu, Đại hội thu hút đông đảo vận động viên đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao của các vận động viên.

Đại hội góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và đóng góp cho phong trào thể dục thể thao tại Đại hội.

Ban Tổ chức trao Cờ cho 8 xã, phường đạt thành tích tiêu biểu. Ở nội dung xếp hạng toàn đoàn, phường Phan Đình Phùng giành giải Nhất, phường Bắc Kạn giành giải Nhì, phường Sông Công giành giải Ba.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh trao Cờ của Ban Tổ chức cho các xã, phường tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và triển khai Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và triển khai Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Cờ của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên cho các Đoàn thể thao đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Thành công của Đại hội góp phần đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, triển vọng, tạo nguồn cho công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới.