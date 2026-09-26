Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X sẽ khai mạc vào lúc 20h00, ngày 26-9
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 diễn ra vào lúc 20h00, ngày 26-9, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
Buổi Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh TN và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.
Kính mời quý vị khán giả đón xem.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-thai-nguyen-lan-thu-x-se-khai-mac-vao-luc-20h00-ngay-26-9