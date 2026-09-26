Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X sẽ khai mạc vào lúc 20h00, ngày 26-9

Pho nữ thần mười tay trong tháp chính Po Nagar thường được nhận diện trong truyền thống Hindu giáo. Tuy nhiên, tư thế an tọa, cử chỉ bàn tay và những vật cầm của bà gợi mở một hướng đối chiếu khác: Mahāpratisarā, vị nữ thần hộ trì của Phật giáo Mật tông. Đây là một giả thuyết về sự tiếp biến nghệ thuật, không phải lời khẳng định thay thế danh tính Mẹ Xứ sở.