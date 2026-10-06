Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X sẽ khai mạc vào ngày 27/10

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026, UBND các xã, phường, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và triển khai tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường theo quy định. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 49 xã, phường, đơn vị đã tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao hoặc đại hội TDTT bảo đảm theo hướng dẫn; các môn thi đấu được lựa chọn phù hợp, thu hút đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026, UBND các xã, phường, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và triển khai tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường theo quy định. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 49 xã, phường, đơn vị đã tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao hoặc đại hội TDTT bảo đảm theo hướng dẫn; các môn thi đấu được lựa chọn phù hợp, thu hút đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 27/10 tại Sân vận động bản Thẳm, phường Chiềng Sinh. Có 41 xã, phường, đơn vị tham gia ở 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 trước đại hội, thi đấu 8 môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam 7 người, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball. Giai đoạn 2, sau lễ khai mạc sẽ tổ chức thi đấu 5 môn: Điền kinh, đá cầu, bóng chuyền, Taekwondo.

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai cơ bản đúng tiến độ; đã hoàn thiện kịch bản điều hành, chương trình diễu hành và các nội dung liên quan tại lễ khai mạc, bế mạc; lịch thi đấu các môn được xây dựng, bố trí phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng trọng tài, giám sát, cán bộ điều hành và phục vụ. Sân bãi thi đấu, dụng cụ, trang thiết bị chuyên môn và các điều kiện phục vụ được chuẩn bị bảo đảm theo yêu cầu. Ban tổ chức đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế, cấp cứu và vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra đại hội.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Sơ đồ sắp xếp vị trí lễ khai mạc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, rút ngắn thời lượng chương trình lễ khai mạc, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về sân khấu, khánh tiết, nội dung và các hoạt động trong lễ khai mạc. Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí, bảo đảm công tác hậu cần, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, thành công.