Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai: Xác định hai đội bóng chuyền nữ vào chung kết

Các trận bán kết nội dung bóng chuyền nữ diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Tại Nhà thi đấu đa năng Công ty Apatit Việt Nam, các trận bán kết bóng chuyền nữ thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi. Thi đấu theo thể thức 5 hiệp, đội thắng 3 hiệp sẽ giành quyền vào chung kết, nên các đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao, hướng tới cơ hội tranh ngôi vô địch.

Trận bán kết 1 giữa đội Cụm Trấn Yên (bên trái) và Cụm Văn Bàn (bên phải).

Ở trận bán kết thứ nhất, Cụm Trấn Yên thể hiện sự vượt trội trước Cụm Văn Bàn khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Trong khi đó, tại trận bán kết thứ hai, Cụm Lục Yên cũng có màn trình diễn thuyết phục, vượt qua Cụm Bảo Thắng với tỷ số tương tự 3-0.

Trận bán kết 2 giữa đội Cụm Lục Yến (bên phải) và Cụm Bảo Thắng (bên phải).

Như vậy, hai đội Cụm Trấn Yên và Cụm Lục Yên đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết bóng chuyền nữ, dự kiến diễn ra lúc 21 giờ 30 phút tối nay (30/10). Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn sẽ là màn tranh tài đáng chú ý, khép lại hành trình thi đấu của các đội bóng chuyền nữ bằng trận đấu quyết định ngôi vô địch.

Tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh, sáng nay, các vận động viên bước vào tranh tài ở hai nội dung chung kết môn điền kinh gồm đẩy tạ nam và chạy 3.000 m nữ.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chung kết đẩy tạ nam và chạy 3.000 m nữ.

Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ghi dấu ấn khi giành cả hai Huy chương Vàng ở các nội dung này. Đây là thành quả từ sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực tập luyện của các vận động viên, góp phần tạo nên nhiều diễn biến đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ ba.

Vận động viên Nông Thành Duy giành Huy chương Vàng nội dung đẩy tạ nam.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, vận động viên Nông Thành Duy, Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Em đã tự tập luyện ở nhà rất nhiều, đồng thời nhận được sự hướng dẫn của các thầy cô trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Đây là lần đầu tiên em tham gia Đại hội nên cũng khá lo lắng vì có nhiều vận động viên mạnh. Tuy nhiên, em đã cố gắng hết mình và rất vui khi mang về Huy chương Vàng cho đoàn”.

Các nội dung thi đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi trong ngày thi đấu thứ 3.

Bên cạnh bóng chuyền và điền kinh, các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn và pickleball tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Nhà tập luyện vận động viên của tỉnh và Sân Pickleball tỉnh.

Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục, tạo không khí sôi nổi tại các địa điểm tổ chức. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần thể thao, góp phần làm phong phú thêm chương trình Đại hội.

Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu ở cả 6 môn.

Trong chiều nay 30/10, môn bóng chuyền nam bước vào thi đấu vòng tứ kết; môn điền kinh tiếp tục tổ chức 5 nội dung chung kết. Trong khi đó, các môn bóng bàn và pickleball diễn ra các trận tứ kết, bán kết, từng bước xác định các vận động viên xuất sắc bước vào vòng tranh huy chương.

Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các đội thi đấu.

Ngày thi đấu thứ ba của Đại hội tiếp tục sôi động với hàng loạt nội dung quan trọng, là dịp để các đoàn thể thao khẳng định thành tích và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân.