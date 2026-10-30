Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Các vận động viên tranh tài quyết liệt ở môn bóng chuyền tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ở môn bóng chuyền, nội dung nữ đã xác định hai đội vào chung kết là Trấn Yên và Lục Yên. Cả hai đội đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết. Trong khi đó, nội dung nam diễn ra các trận tứ kết, xác định những đội bóng tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết.

Hai đội Trấn Yên và Lục Yên giành quyền vào chung kết nội dung bóng chuyền nữ sau những trận bán kết với tỷ số cách biệt.

Môn điền kinh tổ chức 7 nội dung chung kết, gồm đẩy tạ nam, đẩy tạ nữ, chạy 200 m nam, 200 m nữ, chạy 800 m nam, 800 m nữ và chạy 3.000 m nữ. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cạnh tranh thành tích ở từng nội dung.

Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các đội thi đấu.

Nội dung bóng chuyền nam diễn ra các trận tứ kết đầy cảm xúc.

Cùng ngày, các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn và pickleball tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Trong đó, bóng bàn và pickleball có các trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết; cầu lông, đá cầu tiếp tục các lượt trận ở nhiều nội dung.

Nội dung chung kết môn điền kinh tiếp tục mang về huy chương cho các đoàn tham dự Đại hội.

Đánh giá về không khí thi đấu tại Đại hội, vận động viên Lê Thị Hằng, đoàn cụm phường Cam Đường chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, sôi nổi. Đây cũng là sân chơi để chúng em rèn luyện sức khỏe, giao lưu và có thêm cơ hội cọ xát”.

Ông Nguyễn Vũ Lam - Phó Trưởng đoàn cụm phường Yên Bái nhận xét, các vận động viên đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực giành thành tích tốt nhất cho đơn vị. Các môn thi đấu tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp, thể hiện sự phát triển của thể thao Lào Cai.

Các trận đấu thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 17 giờ ngày 30/10, đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục dẫn đầu với 41 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc và 23 Huy chương Đồng. Đứng thứ hai là đoàn cụm phường Cam Đường với 18 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng. Cụm phường Sa Pa xếp thứ ba với 17 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Cụm phường Yên Bái đứng thứ tư với 16 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng. Xếp thứ năm và thứ sáu lần lượt là cụm xã Mậu A và cụm xã Lục Yên.

Tính đến thời điểm cập nhật, các đoàn đã giành tổng cộng 479 huy chương, gồm 143 Huy chương Vàng, 138 Huy chương Bạc và 198 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I cập nhật lúc 17 giờ ngày 30/10.

Ngày mai, 31/10, Đại hội bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các nội dung tranh huy chương còn lại. Môn bóng chuyền nam sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết; điền kinh tổ chức chung kết nhảy xa nam và chạy 5.000 mét nam; pickleball tranh những bộ huy chương cuối cùng. Môn cầu lông và đá cầu cũng bước vào các trận bán kết, chung kết.

Lễ bế mạc Đại hội sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.