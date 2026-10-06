Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 - Dấu ấn giai đoạn 1
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 được tổ chức theo 2 giai đoạn, với 18 môn thi đấu, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn thi đấu, để lại dấu ấn về quy mô, chất lượng chuyên môn và sự phát triển của phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2 của Đại hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2026 tại phường Cam Đường, với 6 môn thi đấu, tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lao-cai-lan-thu-i-nam-2026-dau-an-giai-doan-1-post911114.html