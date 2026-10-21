Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I diễn ra từ ngày 28 -31/10/2026

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 - 31/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Cam Đường). Đây là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải thể thao cấp cao hơn.

Theo kế hoạch, đại hội tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, chia thành 2 giai đoạn. Đến nay, 12 môn đã hoàn thành; 6 môn còn lại gồm cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng chuyền da, pickleball và điền kinh sẽ được tổ chức trong khuôn khổ đại hội cấp tỉnh, từ ngày 28 - 31/10.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để bảo đảm đại hội diễn ra đúng kế hoạch, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc, bế mạc và chương trình nghệ thuật; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa điểm thi đấu; bố trí lực lượng trọng tài, lễ tân, hậu cần; xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong thời gian diễn ra đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện những nhiệm vụ được giao, rà soát các điều kiện tổ chức tại từng địa điểm, đồng thời trao đổi, đề xuất giải pháp đối với những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị đại hội.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung công việc, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thi đấu; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ vận động viên, trọng tài và các đoàn tham dự; hoàn thiện chương trình lễ khai mạc, bế mạc, công tác lễ tân, hậu cần, y tế và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra thực tế tại những địa điểm dự kiến tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu, gồm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Nhà thi đấu Công ty Apatit Việt Nam, Sân vận động tỉnh, Nhà tập luyện vận động viên và sân quần vợt tỉnh.

Tại các địa điểm kiểm tra, đoàn công tác rà soát điều kiện cơ sở vật chất, không gian tổ chức và các hạng mục phục vụ thi đấu, làm cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu tại các địa điểm tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Với sự chủ động của các cấp, ngành và đơn vị liên quan, công tác tổ chức đang được tập trung hoàn thiện, hướng tới một kỳ đại hội an toàn, trang trọng, thiết thực, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Lào Cai.