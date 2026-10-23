Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai hội tụ sức mạnh, lan tỏa khát vọng

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 28-31/10. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao tỉnh Lào Cai sau hợp nhất; đồng thời là dịp để các vận động viên giao lưu, tranh tài, biểu dương sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội năm nay tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, với 165 bộ huy chương, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I đã hoàn thành 12 môn, gồm: bóng đá nam, cờ tướng, karate, vovinam, bơi, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, việt dã, futsal, cờ vua và taekwondo, thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia.

Giai đoạn II diễn ra từ ngày 28 đến 31/10, với 6 môn thi đấu gồm: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball.

Điểm nhấn của đại hội là lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 28/10 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, chương trình dự kiến có hơn 2.800 người tham gia và dự khán, với sự kết hợp giữa nghi thức thể thao truyền thống với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, thể hiện tinh thần “Hội tụ sức mạnh-kết nối cộng đồng-khát vọng vươn cao”, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đại hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Thông qua đại hội, tỉnh Lào Cai cũng hướng tới lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lối sống lành mạnh, phát triển con người Lào Cai toàn diện; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất năng động, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.