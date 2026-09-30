Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau: Tranh tài kịch tính, trao 44 huy chương

Ngày 30/9, các cuộc tranh tài ở 5 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội diễn ra tại các sân đấu trên địa bàn phường Bạc Liêu và phường An Xuyên.

Môn bóng đá 5 người tiếp tục là tâm điểm thu hút đông đảo khán giả. Trận chung kết diễn ra kịch tính với những pha phối hợp và dứt điểm mãn nhãn. Kết quả, đội Cụm số 5 đã vượt qua Cụm số 1 để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trao Cúp vô địch môn bóng đá 5 người cho Cụm số 5.

Ở môn Billiards, các VĐV thi đấu tập trung, cống hiến nhiều đường bi đẹp mắt và kỹ thuật chuẩn xác. Chung cuộc, cặp đôi Lê Tấn Trung - Nguyễn Hoàng Đông (Công an tỉnh) xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung đôi nam Carom 3 băng; VĐV Ngô Văn Em (Cụm số 8) giành ngôi vô địch nội dung đơn nam Carom 3 băng.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Cà Mau, trao HCV nội dung đôi nam Carom 3 băng cho cặp VĐV Lê Tấn Trung - Nguyễn Hoàng Đông (Công an tỉnh).

Môn võ cổ truyền cũng mang đến những màn so tài giàu kỹ thuật, thể hiện nét đẹp tinh thần thượng võ, sự dẻo dai và sức mạnh của các võ sinh. Đây cũng là bộ môn trao nhiều giải nhất trong ngày với 33 huy chương ở 9 nội dung thi đấu nam và nữ.

VĐV thi tài môn võ cổ truyền.

Ở bộ môn cờ tướng, các VĐV đã tạo nên những màn đấu trí căng thẳng. Kết quả, VĐV Dương Văn Sự (Cụm số 13) xuất sắc giành HCV.

Môn bơi lội cũng diễn ra sôi nổi. Các VĐV liên tục rượt đuổi quyết liệt trên "đường đua xanh". Kết quả, HCV nội dung bơi 50 m ếch nam, bơi 50 m ếch nữ, 100 m tự do nam lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Quốc Huy, Lưu Dư Mỹ Chúc và Nguyễn Văn Mạnh (Cụm số 4).

Ban tổ chức trao các huy chương nội dung bơi 50 m ếch nữ.

Kết thúc ngày thi đấu 30/9, Cụm số 4 và Cụm số 13 là hai đơn vị gặt hái nhiều thành công nhất trong ngày với 5 huy chương.

Qua chặng đường tranh tài từ đầu Đại hội đến nay, Cụm số 1 (gồm các phường: Hoà Thành, Tân Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm) tạm giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 31 huy chương các loại./.