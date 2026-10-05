Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau 2026: Khởi tranh 2 môn thi đấu cuối cùng
Những ngày cuối của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi. Ngày 5/10, các vận động viên (VĐV) bước vào tranh tài ở 2 môn thi đấu cuối cùng là Taekwondo và bóng đá nữ 5 người.
Tại các địa điểm thi đấu thuộc phường Bạc Liêu và phường An Xuyên, các trận so tài diễn ra hào hứng với tinh thần quyết tâm cao.
Ở môn Taekwondo, các VĐV tranh tài nhiều nội dung: quyền cá nhân nam/nữ, đồng đội nam, đôi nam - nữ, cùng các hạng cân đối kháng (48 kg nam, trên 67 kg nam, 45 kg nữ và 55 kg nữ).
Trong từng trận đấu, VĐV thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác trong đòn đánh cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng của võ sĩ.
Trong khi đó, môn bóng đá nữ 5 người thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Các nữ cầu thủ thi đấu đầy nhiệt huyết với nhiều pha phối hợp ăn ý, tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.
* Trước đó, ngày 4/10, Ban tổ chức đã trao 48 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các môn điền kinh, Vovinam và Pickleball.
Đặc biệt, các trận chung kết điền kinh là những cuộc đua tốc độ đầy gay cấn, nhiều VĐV giành Huy chương Vàng với thời gian ấn tượng.
Khép lại ngày thi đấu 4/10, Cụm số 6 (gồm các xã: Trần Văn Thời, Sông Đốc, Đá Bạc, Khánh Bình và Khánh Hưng) dẫn đầu bảng thành tích với 7 huy chương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-ca-mau-2026-khoi-tranh-2-mon-thi-dau-cuoi-cung-a132998.html