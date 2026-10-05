Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau 2026: Khởi tranh 2 môn thi đấu cuối cùng

Tại các địa điểm thi đấu thuộc phường Bạc Liêu và phường An Xuyên, các trận so tài diễn ra hào hứng với tinh thần quyết tâm cao.

VĐV Taekwondo tranh tài nội dung đôi nam - nữ.

Ở môn Taekwondo, các VĐV tranh tài nhiều nội dung: quyền cá nhân nam/nữ, đồng đội nam, đôi nam - nữ, cùng các hạng cân đối kháng (48 kg nam, trên 67 kg nam, 45 kg nữ và 55 kg nữ).

Trong từng trận đấu, VĐV thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác trong đòn đánh cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng của võ sĩ.

Sôi nổi trận đấu bóng đá nữ 5 người.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ 5 người thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Các nữ cầu thủ thi đấu đầy nhiệt huyết với nhiều pha phối hợp ăn ý, tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

* Trước đó, ngày 4/10, Ban tổ chức đã trao 48 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các môn điền kinh, Vovinam và Pickleball.

Những đòn đánh chính xác của VĐV Vovinam.

Đặc biệt, các trận chung kết điền kinh là những cuộc đua tốc độ đầy gay cấn, nhiều VĐV giành Huy chương Vàng với thời gian ấn tượng.

Cuộc đua tốc độ kịch tính của các nữ VĐV điền kinh tại trận chung kết cự ly 200 m.

VĐV Võ Thị Châu Đoan (Cụm số 15) đoạt Huy chương Vàng nội dung nhảy xa nữ.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Cà Mau, trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc nội dung nhảy xa nam.

Khép lại ngày thi đấu 4/10, Cụm số 6 (gồm các xã: Trần Văn Thời, Sông Đốc, Đá Bạc, Khánh Bình và Khánh Hưng) dẫn đầu bảng thành tích với 7 huy chương./.