Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng:Những gương mặt xuất sắc

Vận động viên tranh tài môn việt dã tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Bền bỉ trên đường chạy việt dã

Với 25 môn và phân môn thi đấu, đại hội thể thao năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao. Điều này đòi hỏi mỗi vận động viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất để chinh phục huy chương.

Tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch), giải việt dã Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng (tổ chức tháng 4) nằm trong khuôn khổ đại hội quy tụ đông đảo vận động viên xuất sắc, đại diện cho các xã, phường trên địa bàn thành phố. Ở đường đua 3km nữ, nhờ sức bền và chiến thuật hợp lý, Nguyễn Thị Phương Thảo (phường An Khê) đã duy trì tốt lợi thế trong nhóm dẫn đầu suốt phần lớn thời gian tranh tài. Khi gần về đích, cô có màn bứt tốc ngoạn mục để vươn lên giành Huy chương Vàng. Thành tích ấn tượng của Phương Thảo đã góp phần đưa đoàn phường An Khê giành vị trí thứ Ba toàn đoàn ở môn việt dã.

Phương Thảo chia sẻ: “Đại hội năm nay diễn ra hấp dẫn, mỗi vận động viên đều có tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao. Trên đường đua, tôi kiên định mục tiêu hướng về phía trước và may mắn đã mỉm cười. Tôi rất vui vì được hòa chung vào khí thế sôi động của đại hội, cùng góp phần lan tỏa phong trào việt dã nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố”.

Nguyễn Thị Phương Thảo không phải là gương mặt xa lạ của làng thể thao phong trào Đà Nẵng. Thành tích tại đại hội năm nay một lần nữa khẳng định sự bền bỉ và khát khao chinh phục của chị ở những sân chơi lớn. Trước đó, vào năm 2025, chị cũng xuất sắc giành chức vô địch giải việt dã cấp thành phố. Để đạt được những cột mốc này, nữ vận động viên luôn duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Với Phương Thảo, mỗi giải đấu là cơ hội quý giá để giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ và thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ.

Theo chị, duy trì thói quen vận động thường xuyên là điều cần thiết để hướng tới lối sống tích cực. Đồng thời, chị hy vọng ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu để đưa phong trào chạy bộ phát triển rộng khắp. Đây là môn thể thao ý nghĩa, giúp mỗi người rèn luyện thể lực, sức bền và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Vận động viên Nguyễn Thị Phương Thảo giành Huy chương Vàng môn việt dã. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Bản lĩnh của tay vợt trẻ

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều môn thi đấu tại đại hội. Ở môn thi cuối cùng là cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận tranh tài gay cấn, khép lại một kỳ đại hội đầy ấn tượng. Trong số những gương mặt xuất sắc giành Huy chương Vàng, Nguyễn Đức Minh và Trần Thị Bảo Hân (xã Hiệp Đức) dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sớm khẳng định được bản lĩnh ở sân chơi lớn này.

Xuyên suốt từ vòng loại đến bán kết, bộ đôi của xã Hiệp Đức luôn duy trì phong độ cao với những pha đập cầu uy lực để thẳng tiến vào chung kết. Trong trận tranh ngôi vô địch, Đức Minh và Bảo Hân phải chạm trán hai tay vợt giàu kinh nghiệm đến từ phường An Hải. Thế trận giằng co kịch tính kéo dài đến set đấu thứ ba quyết định. Tại đây, sức trẻ cùng sự bền bỉ đã giúp Đức Minh và Bảo Hân bứt phá, mang về tấm Huy chương Vàng đầy cảm xúc.

Đức Minh chia sẻ: “Thành tích tại đại hội năm nay tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục nỗ lực theo đuổi đam mê cầu lông. Đây là môn thể thao yêu thích nhất, giúp tôi rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn và khéo léo. Tôi duy trì tập luyện thường xuyên và mong muốn được góp mặt tại các sân chơi hấp dẫn do thành phố tổ chức”.

Cũng như Đức Minh, Bảo Hân đã có nhiều năm gắn bó với bộ môn cầu lông. Mỗi pha cầu, mỗi trận đấu tại đại hội lần này đều là cơ hội quý giá để tay vợt trẻ trui rèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tinh thần thi đấu hết mình cùng nỗ lực vượt qua thử thách của cô và đồng đội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu thể thao. Tấm Huy chương Vàng danh giá không chỉ là cột mốc đáng nhớ mà còn là bệ phóng vững chắc để tay vợt trẻ hướng tới những đỉnh cao mới trong tương lai.

Theo ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng, với 25 môn và phân môn thi đấu, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của cộng đồng. Giải đấu quy tụ hơn 5.400 lượt vận động viên đến từ 90/93 đơn vị tham gia tranh tài, ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc bước lên bục vinh quang cao nhất. Những nhân tố nổi bật này sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, sẵn sàng đại diện địa phương tham gia các giải đấu phong trào cấp quốc gia.