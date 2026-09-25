Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng:Những địa phương điển hình

Các vận động viên thi đấu Giải đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 do xã Thạnh Mỹ đăng cai. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Dấu ấn các địa phương

Trong số 25 môn, phân môn thuộc chương trình thi đấu của đại hội thể thao năm nay, phường Ngũ Hành Sơn đăng cai tổ chức giải bi sắt và billiards. Lãnh đạo phường cho biết, việc được thành phố tin tưởng chọn làm địa điểm đăng cai là vinh dự của địa phương. Để tổ chức thành công các môn thi đấu, phường xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn của thành phố triển khai công tác tổ chức đảm bảo an toàn, chu đáo và chuyên nghiệp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai môn thi đấu do phường Ngũ Hành Sơn đăng cai diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Sân bi sắt trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, bảo đảm các điều kiện tập luyện và thi đấu tốt đã mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho vận động viên. Thành công của môn bi sắt tiếp tục được phát huy, giúp phường Ngũ Hành Sơn đăng cai tổ chức tốt môn billiards.

Phát huy lợi thế có bãi biển Tam Thanh dài và rộng, phường Quảng Phú đăng cai tổ chức thành công giải bóng đá nam, bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ bãi biển của đại hội. Các giải đấu mang đến những trận tranh tài kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ cổ vũ.

Đáng chú ý, ngoài dấu ấn chuyên môn, việc phường Quảng Phú đăng cai các môn thể thao biển góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển; gắn phát triển thể thao với quảng bá hình ảnh đô thị biển năng động, hiện đại, thân thiện; từng bước xây dựng các môn thể thao bãi biển trở thành sản phẩm thể thao đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Thành công của đại hội lần này còn ghi dấu ấn của các địa phương miền núi. Trong đó, xã Tây Giang đăng cai vòng loại môn bóng chuyền nam nữ và bóng đá nam 11 người; xã Thạnh Mỹ tổ chức giải kéo co và đẩy gậy; môn bắn ná - bắn nỏ diễn ra tại xã Khâm Đức. Vận động viên các địa phương miền núi cũng nỗ lực thi đấu, giành thành tích ấn tượng ở nhiều môn thi đấu.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn môn đẩy gậy, xã Thạnh Mỹ giành chiến thắng áp đảo với 101 điểm; xếp thứ Nhì là xã Trà Đốc với 71 điểm; giải Ba thuộc về xã Khâm Đức với 58 điểm. Ở giải kéo co, xã Thạnh Mỹ xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng ở cả 3 nội dung thi đấu. Đến giải bắn ná - bắn nỏ, xã Khâm Đức xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về xã Sông Kôn; giải Ba là xã Nam Giang.

Phường Ngũ Hành Sơn đăng cai tổ chức thành công Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Phối hợp chặt chẽ

Theo Ban tổ chức đại hội, việc đưa giải đấu về địa phương miền núi tạo thuận lợi để các vận động viên của địa phương tham gia thi đấu, tăng cường giao lưu, gắn kết với vận động viên địa phương đồng bằng. Trong số các môn thi đấu, bắn ná, bắn nỏ hay kéo co, đẩy gậy là môn thể thao dân gian mang tính giải trí, rèn luyện sức khỏe, và là nét đẹp văn hóa truyền thống gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi. Từ những công cụ lao động, săn bắn quen thuộc trong đời sống thường ngày, qua thời gian trở thành môn thể thao thể hiện sự khéo léo, kiên trì, bản lĩnh và tinh thần thượng võ của con người vùng cao.

Việc đưa các môn này vào chương trình thi đấu của đại hội vừa góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vừa tạo sân chơi giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, dân tộc anh em; qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đại hội khép lại thành công, phong trào thể thao ở cơ sở cũng có bước chuyển mình tích cực, lan tỏa sâu rộng hơn, đặc biệt ở các địa phương đăng cai. Môn bóng rổ và pickleball do phường An Hải đăng cai diễn ra hấp dẫn, tạo khí thế thi đua thể thao sôi nổi. Theo ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải, không chỉ mang đến cơ hội cho vận động viên tranh tài, các môn thi đấu do địa phương đăng cai góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong tập luyện và thi đấu thể thao. Thành công của các môn này là cơ sở để phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao trong thời gian tới.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố cho hay, thông qua việc tổ chức các môn thi đấu tại nhiều địa phương, công tác phối hợp giữa Ban tổ chức và địa phương đăng cai ngày càng chặt chẽ, chủ động và hiệu quả. Các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động nguồn lực tại chỗ, chủ động các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí lực lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng các đoàn tham dự. Việc khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có, kết hợp với huy động nguồn lực từ các địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội.