Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X:Những dấu ấn vượt lên trên thành tích thi đấu

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức vào chiều 17/5. Ảnh: BẢO LÂN

Ngày hội thể thao của toàn thành phố

Diễn ra từ ngày 6/3 đến 13/9, Đại hội tổ chức 25 môn gồm cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná, bắn nỏ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, pickleball, bóng đá nam 11 người, võ cổ truyền, vovinam, bi sắt, bóng đá nam bãi biển, bóng chuyền nam bãi biển, bóng chuyền nữ bãi biển, điền kinh, karate, taekwondo, bóng rổ nam, bơi, billiards và cầu lông.

Theo đó, 5.422 lượt vận động viên của 90/93 đơn vị tham gia. Những con số ấy cho thấy quy mô của đại hội, song điều đáng chú ý hơn là các cuộc tranh tài không chỉ tập trung ở một vài địa điểm quen thuộc.

Không gian thi đấu được mở rộng từ phía bắc đến phía nam thành phố, từ khu vực trung tâm đến các địa phương miền núi, tạo nên một mạng lưới sân chơi thể thao trải rộng trên toàn địa bàn.

Các vận động viên thi đấu Giải Futsal nữ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Từ Cung thể thao Tiên Sơn đến Sân vận động Tam Kỳ, từ những nhà thi đấu ở khu vực phía nam đến các sân bóng chuyền tại miền núi, mỗi địa điểm đều trở thành một điểm gặp gỡ.

Cách tổ chức này mang đến nhiều ý nghĩa hơn khi các môn thi đấu được phân bố đồng đều, vận động viên, người dân ở cơ sở có cơ hội trực tiếp đến sân; các vận động viên có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát; còn các địa phương có dịp giới thiệu điều kiện cơ sở vật chất, thế mạnh thể thao và phong trào của mình.

Đại hội vì thế không chỉ đưa vận động viên đến các sân đấu mà còn đưa không khí của ngày hội thể thao đến gần hơn với người dân.

Điều đó được thể hiện rõ qua sự tham gia của các địa phương miền núi. Tại môn bóng chuyền diễn ra từ ngày 19 đến 21/5, vòng loại cụm các xã, phường khu vực miền núi môn bóng chuyền diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao xã Tây Giang.

Nội dung thi đấu nam có 536 vận động viên đến từ 39 xã, phường, đặc khu, trong đó 14 đơn vị thuộc cụm miền núi. Nội dung nữ có 364 vận động viên của 26 xã, phường, đặc khu tham gia, với 10 đơn vị thuộc cụm miền núi.

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Vòng loại cụm miền núi được tổ chức tại Khu Liên hợp thể thao xã Tây Giang. Những trận đấu tại đây không chỉ quyết định thành tích chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để các đội bóng vùng cao gặp gỡ, giao lưu, tiếp thêm động lực cho phong trào thể thao địa phương.

Với các vận động viên miền núi, những cuộc tranh tài giúp khoảng cách giữa các khu vực được thu hẹp bằng sự giao lưu và tinh thần thể thao.

Không chỉ bóng chuyền, nhiều môn thể thao khác cũng được tổ chức phù hợp với điều kiện từng khu vực. Các môn thể thao biển diễn ra tại khu vực phía nam thành phố, tạo nên không gian thi đấu đặc trưng và thu hút người dân, người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ.

Những môn thể thao trong nhà được tổ chức tại hệ thống nhà thi đấu, sân bãi ở nhiều địa phương, góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Ở các địa phương miền núi, nhiều môn thể thao gắn với điều kiện tự nhiên, đời sống và bản sắc văn hóa tiếp tục được phát huy.

Mang đậm dấu ấn văn hóa

Ngày 12/5, Giải bắn ná, bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X được tổ chức tại Nhà thi đấu xã Khâm Đức, thu hút 250 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 21 xã, phường, đặc khu tham gia tranh tài.

Vận động viên ra sức thi đấu tại Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Theo Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng Trần Công Tự, bắn ná, bắn nỏ không chỉ là những môn thể thao dân gian mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi.

“Từ những công cụ quen thuộc trong lao động, săn bắn, qua thời gian, bắn ná, bắn nỏ được phát triển thành môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, chính xác và bản lĩnh.

Việc đưa các môn này vào chương trình đại hội góp phần tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa nét đẹp thể thao vùng cao”, ông Tự chia sẻ.

Vận động viên ra sức thi đấu tại Giải bơi Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026.. Ảnh: BẢO LÂM

Trong khi đó, vòng loại cụm các xã, phường đồng bằng và vòng chung kết được tổ chức từ ngày 23/5 đến 7/6 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam cũ (phường Hương Trà).

Với 65 đội bóng nam, nữ tham gia, giải đấu cho thấy sức hút của bóng chuyền - môn thể thao có phong trào phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu.

Không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên, việc tổ chức thi đấu ở nhiều địa bàn còn mở rộng cơ hội giao lưu, cọ xát giữa các đội tuyển, qua đó thúc đẩy phong trào bóng chuyền nói riêng và thể dục - thể thao nói chung phát triển từ cơ sở.

Ngày 13/8, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam (phường Hương Trà), Giải Karate Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X khai mạc với sự tham gia của 176 vận động viên đến từ 27 xã, phường. Đây là môn thi đấu thứ 20 trong chương trình Đại hội.

Đối với một số địa điểm do địa phương đăng cai, ban tổ chức cử tổ công tác khảo sát, kiểm tra thực tế, đánh giá điều kiện sân bãi và các điều kiện phục vụ thi đấu, qua đó phối hợp hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Những sự chuẩn bị ấy không chỉ phục vụ cho Đại hội. Giá trị của nó còn nằm ở chỗ tạo thêm nền tảng để phong trào thể thao tiếp tục phát triển sau khi Đại hội kết thúc.

Bộ môn cờ tướng tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 có 284 vận động viên đến từ 47 xã, phường tham gia. Ảnh: BẢO LÂM

Sau 25 môn thi đấu, Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X đã hoàn thành chương trình đề ra. Những cuộc tranh tài khép lại, nhưng những kết nối mà Đại hội tạo ra vẫn tiếp tục.

Đó là sự kết nối giữa trung tâm thành phố và cơ sở, giữa phía bắc và phía nam, giữa đồng bằng và miền núi. Là sự kết nối giữa những vận động viên khác địa phương nhưng cùng chung niềm đam mê. Là sự kết nối giữa thể thao thành tích và thể thao quần chúng, giữa sân đấu và đời sống.

Vận động viên thi đấu tại Giải điền kinh Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Đại hội đã trao 227 Huy chương Vàng, 227 Huy chương Bạc và 335 Huy chương Đồng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 834 lượt trọng tài từ các địa phương, ngành và một số trọng tài ngoài tỉnh được điều động phục vụ công tác chuyên môn.

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Kết thúc 25 môn thi đấu, trên bảng xếp hạng toàn đoàn, phường Hải Châu xuất sắc giành giải Nhất với 705 điểm (27 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng). Xếp sau trong top 5 lần lượt là: phường Thanh Khê (501 điểm; 19 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng); phường Ngũ Hành Sơn (483 điểm; 13 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng); phường An Hải (308 điểm; 10 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng); phường Sơn Trà (302 điểm; 11 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng).