Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026:Thành công trọn vẹn

Vận động viên quyết tâm thi đấu tại Giải điền kinh Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Lan tỏa rộng khắp

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 là sự kiện có quy mô lớn, mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thành phố. Diễn ra từ tháng 3-9/2026, đại hội tạo không khí thi đua thể thao sôi nổi, rộng khắp. Khởi đầu với môn cờ vua và cờ tướng tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), đại hội lập kỷ lục mới với sự tham dự của 507 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Thành công của đại hội được tiếp nối ở các môn, phân môn gồm: bóng bàn, bóng đá futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, pickleball, bóng đá nam 11 người, võ cổ truyền, vovinam, bi sắt, bóng đá nam bãi biển, bóng chuyền nam bãi biển, bóng chuyền nữ bãi biển, điền kinh, karate, taekwondo, bóng rổ nam, bơi, billiards và cầu lông.

Ban tổ chức thông tin, đại hội thu hút 5.422 lượt vận động viên của 90 địa phương tham gia. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả tham gia cổ vũ tại các môn thi đấu, tạo khí thế sôi nổi lan tỏa trong cộng đồng.

Điều này giúp đại hội đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của thể dục - thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện.

Không chỉ tập trung ở trung tâm thành phố với cơ sở vật chất thuận lợi, một số môn của đại hội được đưa về địa phương miền núi đăng cai, tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên tham gia thi đấu và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Tranh tài ở vòng loại môn bóng chuyền nữ do xã Tây Giang đăng cai, vận động viên Hồ Thị Kim Dung (xã Trà Tân) chia sẻ: “Đây là sân chơi hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao mà mỗi vận động viên đều muốn góp mặt, chinh phục thử thách. Được thi đấu, giao lưu với các vận động viên tài năng, đội bóng mạnh trên địa bàn thành phố là động lực để tôi theo đuổi đam mê bóng chuyền”.

Với mỗi cá nhân, đại hội là sân chơi bổ ích để thể hiện tài năng; với tập thể, các môn thi đấu còn là nơi để thể hiện tinh thần đoàn kết. Các môn tập thể của đại hội gồm bóng đá futsal nữ, kéo co, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam 11 người, bóng đá nam bãi biển, bóng chuyền nam bãi biển, bóng chuyền nữ bãi biển và bóng rổ đã chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn và kịch tính. Để giành chức vô địch, các địa phương thể hiện phong độ cao, cùng bản lĩnh, kinh nghiệm và nỗ lực được duy trì xuyên suốt giải đấu.

Chia sẻ sau chức vô địch của đội bóng chuyền nữ xã Tiên Phước, ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã thông tin, không chỉ chiến thắng tại một giải đấu, chức vô địch bóng chuyền nữ đã và đang lan tỏa hiệu ứng tích cực, tạo động lực để người dân duy trì thói quen tập luyện, thi đấu bóng chuyền nói riêng và thể dục - thể thao nói chung.

Vận động viên tranh tài môn cờ vua tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Nâng chất lượng phong trào

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng for hay, với đa dạng môn thi đấu, đại hội đã mang đến sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho vận động viên, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai đồng bộ, chủ động từ thành phố đến cơ sở. Chương trình, kế hoạch, điều lệ các môn thi đấu và công tác điều hành chuyên môn được xây dựng chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nội dung thi đấu được lựa chọn theo hướng thiết thực, đa dạng, chú trọng các môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích, các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống và những môn có phong trào phát triển mạnh trên địa bàn thành phố.

“Các địa phương tham gia có sự chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên thi đấu cũng như nguồn kinh phí thực hiện giúp đại hội diễn ra thuận lợi và thành công. Thông qua tổ chức đại hội, thành phố có điều kiện đánh giá toàn diện kết quả phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị; đồng thời phát hiện, tuyển chọn vận động viên có năng khiếu, thành tích nổi bật để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao thành phố, chuẩn bị tham gia thi đấu tại giải khu vực, quốc gia và các sự kiện thể thao trong thời gian tới”, ông Tự nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, qua 25 môn, phân môn đã cho thấy công tác điều hành cơ bản đúng tiến độ; chất lượng chuyên môn các giải được nâng lên, góp phần vào thành công chung của đại hội.

“Có được kết quả trên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngành thể thao, các cơ quan, đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên tham gia thi đấu. Thành công của đại hội là cơ sở để thành phố đẩy mạnh tổ chức các sân chơi hấp dẫn trong thời gian tới. Qua đó, đáp ứng sự chờ đợi của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố”, ông Hải nhấn mạnh.