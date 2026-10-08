Đại hội Thể dục thể thao TP. Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 là sự kiện thể thao được tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026, đồng thời quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, mảnh đất, con người Quảng Ninh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đại hội cũng góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân.

Biểu tượng tại Đại hội Thể dục thể thao

Đại hội có 18 môn thi đấu, với 57 đoàn tham dự, gồm 54 đoàn khối xã, phường, đặc khu và 3 đoàn khối sở, ngành, đoàn thể; tổng số 3.178 người tham gia. Trong đó, bóng đá nam, kéo co và pickleball là những môn thu hút đông vận động viên nhất.

Nhà thi đấu Quảng Ninh

Đến nay, kết quả của 17 môn đã có số liệu, với 216 HCV, 215 HCB và 294 HCĐ, tổng cộng 725 huy chương; 50 đoàn đã giành huy chương. Dẫn đầu là phường Mạo Khê với 25 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ; xã Hoành Mô với 16 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ và phường Hồng Gai với 15 HCV, 23 HCB, 20 HCĐ. Kết quả trên chưa tính môn bóng chuyền hơi đang thi đấu.

Lễ khai mạc có tổng thời lượng khoảng 100 phút, gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; Các nghi thức của Lễ khai mạc; Chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao. Phần diễu hành dự kiến có 72 khối, đoàn với 1.762 người tham gia.

Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh diễn ra ngày 11.10

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với 829 người, gồm 3 chương, 7 cảnh diễn, thể hiện các nội dung về di sản, sự phát triển của thành phố, thể thao Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập và khát vọng xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra vào 8h ngày 13.10 tại Khu Liên hợp Thể thao Quảng Ninh, với các nội dung tổng kết Đại hội, công bố quyết định khen thưởng, trao giải và thực hiện các nghi thức bế mạc.