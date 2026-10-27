Đại hội thể dục thể thao Lai Châu - âm hưởng tự hào - khát vọng vươn xa
Diễn ra từ ngày 24 - 27/10/2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc trong lòng vận động viên, người dân. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 44 đơn vị trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 17 môn thi đấu, Đại hội không chỉ là ngày hội thể thao lớn, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên, mà còn khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI - năm 2026 đã chính thức khép lại nhưng dư âm về tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ" vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Thành công của Đại hội là bước đệm vững chắc để phong trào thể dục thể thao Lai Châu tiếp tục vươn lên tầm cao mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/dai-hoi-the-duc-the-thao-lai-chau-am-huong-tu-hao-khat-vong-vuon-xa-1386337