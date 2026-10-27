Thể thao

Đại hội thể dục thể thao Lai Châu - âm hưởng tự hào - khát vọng vươn xa

Diễn ra từ ngày 24 - 27/10/2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc trong lòng vận động viên, người dân. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 44 đơn vị trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 17 môn thi đấu, Đại hội không chỉ là ngày hội thể thao lớn, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên, mà còn khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Báo Lai Châu
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Toàn cảnh sân vận động tỉnh rực rỡ cờ hoa trong lễ khai mạc.

Toàn cảnh sân vận động tỉnh rực rỡ cờ hoa trong lễ khai mạc.

 Màn diễu hành biểu dương lực lượng của 44 đoàn vận động viên đại diện cho các xã, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 Màn diễu hành biểu dương lực lượng của 44 đoàn vận động viên đại diện cho các xã, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 Những bước chạy mạnh mẽ, bền bỉ trên đường đua việt dã.

 Những bước chạy mạnh mẽ, bền bỉ trên đường đua việt dã.

Những khoảnh khắc gây cấn ở các môn thể thao dân gian truyền thống như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.

Những khoảnh khắc gây cấn ở các môn thể thao dân gian truyền thống như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.

Căng thẳng những trận bóng chuyền, bóng bàn cờ vua, cờ tướng.

Căng thẳng những trận bóng chuyền, bóng bàn cờ vua, cờ tướng.

Những nụ cười chiến thắng trên bục vinh quang.

Những nụ cười chiến thắng trên bục vinh quang.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI - năm 2026 đã chính thức khép lại nhưng dư âm về tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ" vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Thành công của Đại hội là bước đệm vững chắc để phong trào thể dục thể thao Lai Châu tiếp tục vươn lên tầm cao mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lê Tuấn - Nguyễn Sỹ - Hoài Dương - Văn Thao - Vũ Thành

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/dai-hoi-the-duc-the-thao-lai-chau-am-huong-tu-hao-khat-vong-vuon-xa-1386337