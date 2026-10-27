Đại hội thể dục thể thao Lai Châu - âm hưởng tự hào - khát vọng vươn xa

Toàn cảnh sân vận động tỉnh rực rỡ cờ hoa trong lễ khai mạc.

Màn diễu hành biểu dương lực lượng của 44 đoàn vận động viên đại diện cho các xã, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Những bước chạy mạnh mẽ, bền bỉ trên đường đua việt dã.

Những khoảnh khắc gây cấn ở các môn thể thao dân gian truyền thống như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.

Căng thẳng những trận bóng chuyền, bóng bàn cờ vua, cờ tướng.

Những nụ cười chiến thắng trên bục vinh quang.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI - năm 2026 đã chính thức khép lại nhưng dư âm về tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ" vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Thành công của Đại hội là bước đệm vững chắc để phong trào thể dục thể thao Lai Châu tiếp tục vươn lên tầm cao mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.