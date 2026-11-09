Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện các câu lạc bộ pickleball trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('3b312fbb2485b445cbd676012e3cc6ac')

Tại đại hội, đại biểu nghe báo cáo kết quả vận động thành lập Liên đoàn; công bố Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Liên đoàn Pickleball tỉnh. Đại hội thảo luận, thông qua điều lệ, phương hướng và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận những bước phát triển của phong trào pickleball trên địa bàn tỉnh; đề nghị Liên đoàn sau khi thành lập khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phát huy vai trò kết nối các câu lạc bộ, vận động viên và người yêu thích môn thể thao này. Qua đó, từng bước đưa phong trào pickleball phát triển rộng khắp, có tổ chức và hiệu quả.

Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 38 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Liên đoàn gồm 15 thành viên. Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.