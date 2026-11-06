Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã Ninh Phước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 6-11, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Ninh Phước tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình vận động thành lập hội; công bố quyết định thành lập Hội Cựu CAND xã Ninh Phước; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội Cựu CAND xã Ninh Phước có 62 hội viên là cán bộ, chiến sĩ CAND đã nghỉ công tác, đang sinh sống trên địa bàn xã. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm và kinh nghiệm của hội viên trong tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia hòa giải các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở.

Bên cạnh đó, hội chú trọng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng tổ chức hội trở thành mái nhà chung đoàn kết, gắn bó.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước trao quyết định thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã cho Đoàn Chủ tịch đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo UBND xã Ninh Phước ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự ra đời của Hội Cựu CAND xã; nhấn mạnh việc thành lập hội không chỉ đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cán bộ công an đã nghỉ công tác mà còn góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của lực lượng CAND.

Lãnh đạo xã mong muốn thời gian tới, hội tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an cách mạng; gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND xã Ninh Phước nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.