Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Cam Ranh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 30-10, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) phường Cam Ranh tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, các đại biểu nghe Quyết định của UBND phường Cam Ranh về việc thành lập Hội Cựu CAND phường, báo cáo kết quả quá trình vận động thành lập hội; thông qua quy chế đại hội và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội Cựu CAND phường có 45 hội viên là các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND đã nghỉ hưu, hiện đang cư trú trên địa bàn phường. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, kết nạp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của hội, thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội; vận động hội viên tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở cơ sở. Cùng với đó, làm tốt công tác phối hợp giữa hội với các tổ chức, đoàn thể và Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên trong giữ gìn bình yên địa bàn, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo phường Cam Ranh và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo UBND phường và Hội Cựu CAND tỉnh đề nghị, sau khi thành lập, hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng CAND cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối gắn kết giữa lực lượng công an đang công tác với các thế hệ cán bộ công an đã nghỉ hưu, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND phường Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.