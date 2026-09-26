Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quảng Uyên

Đại hội công bố thành lập Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quảng Uyên; công bố danh sách viên chức, người lao động có đơn gia nhập Công đoàn. Theo đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quảng Uyên có 113 đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Ngọc Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Quảng Uyên.

Nhiệm kỳ 2026 - 2030, Công đoàn Bệnh viện Quảng Uyên phấn đấu 100% đoàn viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên; trong nhiệm kỳ có từ 10 đoàn viên được giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng; hằng năm có trên 95% đoàn viên công đoàn xuất sắc; 90% gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% đoàn viên tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp đầy đủ các loại quỹ xã hội từ thiện, các chương trình ủng hộ do Công đoàn các cấp, ngành y tế và địa phương phát động...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quảng Uyên nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 5 đồng chí.