Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2030

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội, Ban vận động thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Việc tái thành lập tổ chức công đoàn sau quá trình sắp xếp, hợp nhất bộ máy có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; đánh dấu bước tiếp nối tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng đoàn viên trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nông Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng Sầm Việt An đề nghị: Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và ban hành chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm. Hoạt động của công đoàn cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, định hướng của công đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan; lấy nhu cầu chính đáng của đoàn viên làm trọng tâm và kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; quan tâm điều kiện làm việc, an toàn tác nghiệp; đồng thời gắn phong trào thi đua với nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện cho đội ngũ người làm báo.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoàng Thị Lam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoàng Thị Lam đề nghị: Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải pháp phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó sau sáp nhập; đồng hành, khích lệ đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần cùng tập thể Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới