Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 thành công tốt đẹp

Dự bế mạc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; các đoàn vận động viên tham dự đại hội.

Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026.

Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 với sự tham gia của hơn 3000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; các đội tranh 74 bộ huy chương, ở 12 môn thi đấu, gồm: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, Taekwondo, bóng chuyền và điền kinh. Trong đó, có 8 môn thi đấu hoàn thành trước khai mạc đại hội. 4 môn thi đấu còn lại gồm điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo thi đấu sau lễ khai mạc từ ngày 27 đến 30/10.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu bế mạc Đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, chuyên môn, Đại hội TDTT đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức đại hội đảm bảo về mặt chuyên môn, đúng tinh thần thể thao, tuân thủ các điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. Các môn thi diễn ra theo đúng kế hoạch, lịch thi đấu được bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý, đảm bảo các trận tranh tài diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo điều kiện để các VĐV thi đấu và thể hiện hết mình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các VĐV đã thi đấu thể hiện kỹ thuật chuyên môn cao, rèn luyện kỹ lưỡng, bài bản. Công tác điều hành thi đấu, trọng tài, tổng hợp kết quả và trao thưởng được quan tâm triển khai đảm bảo trung thực, khách quan, đánh giá thực chất.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc.

Với thành tích 25 HCV, 20 HCB và 14 HCĐ, Đoàn VĐV phường Tô Hiệu đã xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn khối xã, phường; Đoàn VĐV xã Yên Châu xếp thứ hai với 22 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ; Đoàn VĐV xã Sông Mã xếp thứ ba toàn đoàn với thành tích 6 HCV, 7 HCB và 18 HCĐ.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các xã, phường.

Khối các đơn vị, Đoàn VĐV Công an tỉnh xếp thứ nhất với 5 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ; Đại học Tây Bắc xếp thứ hai với 2 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ; Ngành Ngân hàng xếp thứ ba toàn đoàn với thành tích 1 HCV, 1 HCB.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho khối các đơn vị.

Tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Trung Chiến đã trao Cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn vận động viên có thành tích cao; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể xuất sắc và 10 cá nhân đạt HCV tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X, năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các VĐV đạt thành tích cao.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các đoàn VĐV để có được những thành tích tốt nhất, đóng góp vào sự thành công của đại hội. Thông qua đại hội thể thao đã đánh giá thực chất về phong trào thể dục thể thao quần chúng, năng lực tổ chức hoạt động thể thao, công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên. Từ đó có giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào tại mỗi địa phương, hướng tới những mùa giải sau thu hút được nhiều đoàn VĐV của các xã, phường trong toàn tỉnh tham gia và đạt chất lượng ngày càng cao hơn.