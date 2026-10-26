Đại hội TDTT Huế lần thứ X - 2026: Khát vọng vươn tầm, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội TDTT Huế lan tỏa tinh thần thượng võ, khát vọng vươn tầm và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Khát vọng Huế – Vươn tầm thể thao”, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 (Đại hội TDTT Huế) không chỉ là ngày hội tranh tài mà còn lan tỏa tinh thần thượng võ, cổ vũ Nhân dân rèn luyện sức khỏe, bồi đắp đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển bền vững.

Chiều 25/10, tại Nhà thi đấu, Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, Đại hội TDTT Huế lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian hội tụ của ý chí, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng cộng đồng gắn kết và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại hội TDTT Huế lan tỏa tinh thần đoàn kết

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Hoàng Khánh Hùng - UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Hữu Thuỳ Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Trị và Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Gần 5.000 người đến từ 40 xã, phường, lực lượng vũ trang, Đại học Huế, các đơn vị thể thao thành tích cao và đội ngũ trọng tài đã tạo nên bức tranh sinh động về phong trào thể dục thể thao. Mỗi đoàn vận động viên không chỉ đại diện cho địa phương, đơn vị mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Với chủ đề “Khát vọng Huế – Vươn tầm thể thao”, các tiết mục biểu diễn, đồng diễn xây dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, kết hợp lân sư rồng, võ thuật Vovinam, Karate, đồng diễn… được gần 2.000 VĐV, diễn viên thể hiện tại lễ khai mạc đã tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Huế, truyền cảm hứng về một đô thị di sản xanh, năng động và giàu khát vọng.

Thể thao vì sức khỏe và tầm vóc Nhân dân

Đại hội tổ chức thi đấu 18 môn, gồm: cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, bida và bi sắt. Các nội dung đã diễn ra từ tháng 9/2025 đến cuối tháng 9/2026.

Trước đó, 40 xã, phường đã hoàn tất đại hội thể dục thể thao cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Từ cơ sở đến thành phố, phong trào rèn luyện thể chất từng bước lan tỏa, khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì vận động thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang phát biểu tại lễ khai mạc

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” ngày càng phát triển rộng khắp.

Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của Huế ghi dấu ấn tại nhiều giải quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó có SEA Games và ASIAD. Đại hội là dịp đánh giá chất lượng phong trào, tuyển chọn vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026.

Khát vọng vươn tầm, phát triển bền vững

Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với định hướng xây dựng một đô thị di sản xanh, thông minh, năng động và giàu bản sắc, TDTT luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

Tại lễ khai mạc, ngọn đuốc truyền thống được thắp lên đài lửa của Đại hội, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, cao thượng và khát vọng vươn lên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, TDTT không chỉ là động lực quan trọng nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi đắp tầm vóc và đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn là nguồn lực văn hóa - kinh tế thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao của địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chung sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp trên đã đề ra.

Từ tinh thần thượng võ đến ý chí chinh phục những đỉnh cao mới, Đại hội TDTT Huế lần thứ X năm 2026 góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức rèn luyện và trách nhiệm cộng đồng. Đầu tư cho thể thao cũng chính là đầu tư cho con người, cho sức khỏe cộng đồng và chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thành phố phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận được