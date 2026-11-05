Đại hội Phật giáo Việt Nam chú trọng nhân sự đoàn kết và kế thừa

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, tri ân sự hy sinh của Ngài vì đạo pháp và bình đẳng tôn giáo vào sáng ngày 5/11.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động, kiện toàn tổ chức và xác định phương hướng Phật sự trong 5 năm tới. Trong đó, công tác nhân sự được đặt ra với yêu cầu bảo đảm sự ổn định, tính kế thừa và khả năng đáp ứng những nhiệm vụ mới của Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội lần thứ X, cho biết việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới được chuẩn bị trên cơ sở Hiến chương, các quy chế, nghị quyết và Đề án Nhân sự Đại hội đã được thông qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội lần thứ X.

Theo Trưởng lão Hòa thượng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Nhân sự Đại hội cơ bản thống nhất số lượng nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Trị sự khóa X gồm 260 vị. Trong đó, Hội đồng có 225 ủy viên chính thức, 35 ủy viên dự khuyết; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự dự kiến gồm 61 vị. Đây là khung nhân sự để trình Đại hội xem xét, biểu quyết theo quy định.

Nhân sự được cơ cấu từ các khối gồm hai Văn phòng Trung ương Giáo hội; các Ban, Viện Trung ương; các đơn vị thuộc 34 tỉnh, thành phố và Phân ban Ni giới Trung ương. Cách bố trí này hướng đến bảo đảm sự tham gia của các lĩnh vực hoạt động và các địa phương trong cơ quan điều hành Phật sự, tạo sự kết nối giữa Trung ương Giáo hội với cơ sở.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Nhân sự Đại hội ngày 7/10/2026, các thành viên thống nhất phương án tái cơ cấu 204 vị và cơ cấu mới 56 vị. Việc giới thiệu được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí và Đề án Nhân sự đã thông qua, đồng thời chú trọng sự tiếp nối giữa đội ngũ có kinh nghiệm với những nhân tố mới có khả năng đóng góp lâu dài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết: “Đối với nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự, phải bảo đảm các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, năng lực và khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Yêu cầu này gắn việc lựa chọn nhân sự với trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể, bảo đảm người được giới thiệu có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được Giáo hội giao phó".

Về độ tuổi, nhân sự tham gia phải bảo đảm quy định không dưới 35 tuổi và không quá 75 tuổi. Đối với nhân sự tái cơ cấu, việc xem xét tiếp tục căn cứ các điều kiện trong đề án và quy định của Giáo hội. Những trường hợp đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, được xem xét theo Hiến chương và trình đúng thẩm quyền.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đối với nhân sự cơ cấu mới, Giáo hội chú trọng tính kế thừa, khả năng phát triển lâu dài, năng lực và trình độ chuyên môn cả về Phật học lẫn thế học. Độ tuổi của người được giới thiệu phải bảo đảm điều kiện tham gia, cống hiến ít nhất hai nhiệm kỳ. Đây là cơ sở để đội ngũ mới có thời gian rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và từng bước đảm nhận trách nhiệm trong tổ chức.

Cùng với kiến thức và kinh nghiệm hoạt động, Giáo hội quan tâm đến khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tin học, ngoại ngữ cùng những kỹ năng cần thiết của nhân sự trẻ. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, những năng lực này hỗ trợ việc điều hành, trao đổi thông tin, tổ chức hoạt động và kết nối Phật sự giữa các đơn vị, địa phương.

Việc lựa chọn người có trình độ chuyên môn cũng gắn với yêu cầu phát triển giáo dục Phật học, hoằng pháp, văn hóa, an sinh xã hội và đối ngoại Phật giáo. Mỗi lĩnh vực cần đội ngũ hiểu công việc, có khả năng phối hợp và tổ chức thực hiện. Vì vậy, uy tín, năng lực, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm là những tiêu chuẩn cần được xem xét đồng bộ trong quá trình giới thiệu nhân sự.

Các đại biểu sẵn sàng tham gia Đại biểu Đại hội Phật giáo Việt Nam năm 2026.

Theo Trưởng lão Hòa thượng, đoàn kết và hòa hợp tiếp tục là nền tảng xuyên suốt của công tác nhân sự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 trên cơ sở thống nhất 9 tổ chức Giáo hội, tổ chức hội và hệ phái Phật giáo. Sự tham gia, đồng hành của các sơn môn, hệ phái đã góp phần xây dựng ngôi nhà chung của tăng ni, Phật tử Việt Nam.

Trải qua 45 năm hình thành, phát triển và 9 kỳ Đại hội, các thế hệ lãnh đạo Giáo hội luôn vận dụng, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để củng cố tổ chức. Tại Đại hội lần này, việc cơ cấu nhân sự tiếp tục chú trọng sự tham gia hài hòa của các tổ chức, sơn môn, hệ phái, trên tinh thần cùng đóng góp cho sự ổn định và phát triển chung.

Đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm là một hoạt động trong khuôn khổ của Đại hội Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Dấu mốc 45 năm cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống nhập thế, gắn hoạt động tu học với trách nhiệm phụng sự con người và cộng đồng. Những đóng góp trong giáo dục, từ thiện, bảo tồn văn hóa và giao lưu quốc tế cần được tiếp nối bằng đội ngũ có năng lực, hiểu thực tiễn và giữ vững tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, đến thời điểm chuẩn bị Đại hội, công tác nhân sự cơ bản hoàn thành về khung cơ cấu và số lượng. Đối với trường hợp đặc biệt, Ban Nhân sự sẽ trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước khi đưa ra Đại hội xem xét, biểu quyết theo quy định. Việc lựa chọn nhân sự phải bảo đảm tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Các hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Ngày 5/11, các đại biểu viếng tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức lúc 7 giờ 30 phút; viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 8 giờ 30 phút; đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh lúc 14 giờ. Chương trình có triển lãm thành tựu Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Ngày 6/11, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra lúc 8 giờ; phiên làm việc thứ nhất lúc 14 giờ; lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới lúc 18 giờ.

Ngày 7/11, Đại hội khai mạc lúc 7 giờ 30 phút; phiên bế mạc diễn ra lúc 14 giờ, khép lại chương trình làm việc.