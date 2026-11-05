Đại hội Phật giáo toàn quốc: Tưởng nhớ Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 5/11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã đến dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, nằm ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đại biểu Phật giáo dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại TP.HCM

Đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hoạt động diễn ra trong ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026). Đây là dịp để các đại biểu tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền bối có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam.

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức nằm tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu. Đây là địa điểm gắn với sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963, để lại xá lợi trái tim bất diệt, trở thành một dấu mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM.

Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức được đúc bằng hợp kim đồng, cao 6m tính từ chân tượng, nặng 12 tấn. Phía sau tượng là bức phù điêu dài 16m, cao 3m, tái hiện phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có phong trào đấu tranh của Phật tử miền Nam phản đối một số chính sách về tôn giáo của chính quyền Sài Gòn cũ.

Cũng trong sáng 5/11, đoàn đại biểu đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Tại đây, các đại biểu dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5 - 7/11, với gần 2.000 đại biểu tham dự, đúng dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của giáo hội và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội lần thứ X có phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", hướng đến xây dựng tổ chức giáo hội đoàn kết, hòa hợp, phát triển bền vững, tiếp nối truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ dâng hương của Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X:

Các đại biểu tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại công viên tượng đài.

Dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức.

Hoạt động tưởng niệm diễn ra trong ngày đầu tiên Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đoàn đại biểu Phật giáo toàn quốc dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.