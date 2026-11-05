Đại hội Phật giáo toàn quốc: Nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, phụng sự

Tưởng niệm các bậc tiền bối

Sáng 5/11, trong ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP.HCM), các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Đại biểu Phật giáo dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại TP.HCM.

Đây là địa điểm gắn với sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/6/1963, phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Sài Gòn cũ. Sự kiện đã trở thành dấu mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần đấu tranh vì tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được đúc bằng hợp kim đồng, cao 6m tính từ chân tượng, nặng 12 tấn. Phía sau tượng là bức phù điêu dài 16m, cao 3m, tái hiện phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có phong trào đấu tranh của Phật tử miền Nam.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ vị lãnh tụ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM.

Hoạt động tưởng niệm thể hiện đạo lý tri ân các bậc tiền bối hữu công, đồng thời khẳng định truyền thống Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5-7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM. Sự kiện có gần 2.000 đại biểu và khách mời tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Thành phần tham dự còn có chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tại 34 tỉnh, thành phố, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động tưởng niệm diễn ra trong ngày đầu tiên Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Nhìn lại chặng đường 45 năm, định hướng nhiệm kỳ mới

Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại hội tập trung tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026-2031); kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội xem xét thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội.

Dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội hướng đến củng cố tổ chức đoàn kết, hòa hợp, nâng cao hiệu quả quản trị, đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục Phật giáo và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 Tăng Ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ IX, công tác giáo dục Phật giáo ghi nhận nhiều kết quả với 1.366 Tăng Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 44 nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học và 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Phật học.

Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử từng bước được đổi mới, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đáng chú ý, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để cứu trợ thiên tai, chăm lo người nghèo, người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường và trường học.

Trong hoạt động đối ngoại, Giáo hội hỗ trợ hoạt động của 22 Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, duy trì kết nối Phật sự tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại TP.HCM cũng là dấu mốc đáng chú ý, với hoạt động cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thu hút hơn 17 triệu lượt người đến chiêm bái, đảnh lễ.

Bên cạnh việc củng cố tổ chức, Giáo hội cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, truyền thông và hướng dẫn Phật tử. Mạng xã hội Phật giáo Butta dự kiến ra mắt phiên bản mới với các tiện ích như “Thiền đường số”, “Không gian lễ Phật”, “Thư viện Phật pháp”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo chương trình, ngày 6/11, Đại hội tiếp tục với lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phiên làm việc thứ nhất và lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Ngày 7/11, Đại hội tiến hành các nội dung nghị sự và bế mạc, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981-7/11/2026).

Việc lần đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tại TP.HCM không chỉ đánh dấu sự kiện quan trọng trong chặng đường 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội mà còn là dịp nhìn lại những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử đối với cộng đồng, xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn mới.