Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X quy tụ gần 2.000 đại biểu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì cuộc họp.

Chiều 2/11, tại TP Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội. Hai sự kiện diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại hội được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026; xác định phương hướng nhiệm kỳ X và quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức, hoạt động của Giáo hội.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, các nội dung trọng tâm gồm suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng tổ chức suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026, khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội, thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội xác định lấy giới luật, đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; đổi mới hoằng pháp, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động Phật sự. Ban Trị sự tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội, tạo nền tảng kiện toàn tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu chính thức. Thành phần gồm đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự địa phương, các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài cùng khách mời.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trả lời các câu hỏi của báo chí chiều 2/11.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết cả nước hiện có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ. Trong nhiệm kỳ, Giáo hội tổ chức 47 Đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia. Gần 35.000 lượt tăng ni tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

"Giáo hội cũng bước đầu xây dựng dữ liệu hồ sơ điện tử quản lý tăng ni, tự viện thống nhất. Hoạt động hoằng pháp kết hợp phương thức truyền thống với truyền thông số, số hóa bài giảng và bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo", Thượng toạ Thích Minh Nhẫn nói.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Học viện cũng là nơi tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025.

Tại buổi rà soát ngày 1/11, Thượng tọa yêu cầu công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo, không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Các bộ phận cần phối hợp chặt chẽ trong đón tiếp, lưu trú, đưa đón đại biểu, bảo đảm an ninh, y tế và an toàn thực phẩm.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thông tin tại cuộc họp.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội cũng là dịp tri ân các bậc tiền bối, ghi nhận đóng góp của nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm sẽ giới thiệu chặng đường hình thành, phát triển và những thành tựu Phật sự.

Theo báo cáo phục vụ Đại hội, tổng giá trị hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. Giáo hội tiếp tục chú trọng cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo tồn văn hóa, gắn hoạt động Phật sự với nhu cầu đời sống xã hội.

Các hoạt động chính của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP Hồ Chí Minh gồm:

Ngày 3/11, đêm nhạc hội “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm” diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 5/11, các đại biểu viếng Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức lúc 7 giờ 30 phút; viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 8 giờ 30 phút; đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ Thành phố lúc 14 giờ. Triển lãm thành tựu Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Ngày 6/11, Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội diễn ra lúc 8 giờ; phiên làm việc thứ nhất lúc 14 giờ; Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới lúc 18 giờ.

Ngày 7/11, Đại hội khai mạc lúc 7 giờ 30 phút và bế mạc lúc 14 giờ.