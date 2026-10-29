Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 11/2026

Đại hội được tổ chức gắn với kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026), nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn tổ chức Giáo hội.

Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với chu kỳ nhiệm kỳ trước nhằm đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, gồm tăng ni, phật tử tiêu biểu, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Các hoạt động của Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 - 7/11/2026, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, chương trình dự kiến bắt đầu ngày 5/11 với hoạt động đón tiếp đại biểu, triển lãm thành tựu Phật giáo và các hoạt động tưởng niệm. Ngày 6/11 diễn ra Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phiên làm việc đầu tiên của Đại hội.

Ngày 7/11, Đại hội chính thức khai mạc, tập trung tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, kiện toàn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa mới, xem xét dự thảo Hiến chương Giáo hội tu chỉnh lần thứ VIII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, đổi mới công tác hoằng pháp, giáo dục và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Hiện cả nước có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, Giáo hội tổ chức 47 Đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, ghi nhận 3.699 cư sĩ xuất gia. Gần 35.000 lượt tăng ni tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Công tác giáo dục, đào tạo được triển khai tại các cơ sở đào tạo Phật giáo trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với 11 trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài. Hoạt động hoằng pháp từng bước đổi mới thông qua hình thức thuyết giảng trực tiếp, trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. Giáo hội cùng tăng ni, phật tử tham gia cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, cầu đường và tổ chức khám chữa bệnh từ thiện.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Giáo hội hiện hỗ trợ 22 Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, duy trì kết nối hoạt động Phật sự tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tăng cường kỷ cương, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ trong công tác Phật sự và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Đại hội lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời xác định những nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.