Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa thành công - 34/34 tỉnh, thành phố hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội thực hiện nghi thức tâm linh truyền thống của Phật giáo trước khi bước vào phiên chính thức

Chứng minh đại hội có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Hòa thượng Thích Giác Dũng; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội thực hiện nghi thức hành chính chào Quốc kỳ và Đạo kỳ

Hiện diện tham dự đại hội có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng II Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh và Phật tử.

Đại hội diễn ra dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, có sự hiện diện của bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Chamalea Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đại tá Phùng Xuân Thanh, Trưởng phòng An ninh Tôn giáo thuộc Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; cùng quý lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Phan Rang.

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa tham dự phiên chính thức đại hội

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị và các nghi thức chào Quốc kỳ, Phật giáo kỳ, Ban Kiểm soát Đại hội đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu về số lượng, thành phần đại biểu tham dự. Sau đó, đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, công cử Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh: "Theo bước chân mở cõi của tiền nhân, Phật giáo đã sớm hiện diện trên vùng đất duyên hải Nam Trung bộ, từng bước bén rễ sâu trong đời sống văn hóa và tâm linh của nhân dân. Trải qua gần 350 năm, từ những ngôi cổ tự, tổ đình; qua phong trào chấn hưng Phật giáo, để đào tạo Tăng tài, hoằng pháp lợi sinh, nơi đây đã sản sinh và hun đúc nhiều bậc cao Tăng thạc đức, đặc biệt là Bồ-tát Thích Quảng Đức, để lại một biểu tượng cao quý về lòng từ bi, đức hy sinh và tinh thần phụng sự Đạo pháp, dân tộc".

Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc diễn văn khai mạc

"Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề 'Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả', Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa hôm nay cũng là đại hội khép lại tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, để tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sẽ được diễn ra vào ngày 5,6,7-11-2026 tại TP.HCM. Chủ đề đại hội không chỉ thể hiện phương châm hành động của nhiệm kỳ mới, mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể: lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực, lấy hiệu lực trong tổ chức và hiệu quả trong Phật sự làm thước đo.", Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Thượng tọa Thích Thiện Phước báo cáo kết quả phiên thứ nhất diễn ra vào chiều hôm qua, 14-10

Tại phiên khoáng đại của đại hội, được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Thiện Phước đã trình tóm tắt kết quả của các nội dung quan trọng tại phiên làm việc thứ nhất: báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua đề án nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt không tái nhiệm.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bà Ung Thị Thu Trang, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh đã công bố quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng Bằng khen đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật sự, đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thượng tọa Thích Thiện Phước trình phương danh chư tôn đức tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Thư ký Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cung thỉnh 12 vị giáo phẩm Chứng minh; suy cử 105 thành viên Ban Trị sự (trong đó Ban Thường trực gồm 35 vị, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết). Hòa thượng Thích Huệ Thông được Hội đồng Trị sự công cử và đại hội tín nhiệm suy cử làm Trưởng ban Trị sự; các vị Phó Trưởng ban Thường trực: Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Phước.

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa ra mắt đại hội và đón nhận khánh vàng chúc mừng từ Trung ương Giáo hội

Thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu nhận nhiệm vụ: "Trước một chặng đường mới, tân Ban Trị sự tỉnh Khánh Hòa ý thức rằng: Cơ đồ hôm nay là công đức của tiền nhân; thành tựu ngày mai là trách nhiệm của thế hệ hiện tại. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan hữu quan, cùng sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục trang nghiêm, vững mạnh, xương minh Phật pháp, phụng sự nhân sinh, đồng hành cùng dân tộc".

Hòa thượng Thích Huệ Thông, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong không khí hoan hỷ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội của tỉnh; và 100 triệu đồng cho Quỹ Trường Trung cấp Phật học tỉnh.

Hòa thượng Thích Đức Thành, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Ban Trị sự tặng quà hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội của tỉnh và Trường Trung cấp Phật học tỉnh

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Huyền, đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh nhà. Ông nhận định: "Đóng góp ý nghĩa đặc biệt nhất là việc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tuyển chọn, công cử chư Tăng phát nguyện tham gia Phật sự tại các chùa thuộc đặc khu Trường Sa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân và ngư dân trên các đảo; đồng thời, góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng đại hội thành công

Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng hoan hỷ chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng Giáo hội tỉnh nhà vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và hoằng pháp; phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật qua các hoạt động an sinh xã hội và tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương như truyền thống từ trước đến nay, phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ khi về dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự: "Thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm thực hiện hiệu quả Phật sự. Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, từ sau khi sáp nhập, Phật giáo Khánh Hòa đã có những thành tựu Phật sự nhất định. Hôm nay, đại hội đã suy cử được tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, với thành phần nhân sự trẻ, có năng lực, có trình độ và nhiệt tâm với công tác Phật sự. Trung ương Giáo hội tán dương công đức của Ban Trị sự tỉnh Khánh Hòa đã chung tay chu toàn, tổ chức thành công đại hội".

Thượng tọa Thích Nguyên Đăng, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trình Nghị quyết Đại hội

Ban Thư ký cũng trình dự thảo Nghị quyết đại hội gồm 6 điểm; toàn thể đại biểu nhất trí thông qua vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 15-10-2026.

Đại hội kết thúc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp mở ra một nhiệm kỳ nhiều khởi sắc để phát triển Phật giáo tỉnh nhà, sau phát biểu bế mạc của Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa, khánh vàng chúc mừng từ lãnh đạo Giáo hội, Ban, Viện T.Ư, các cấp chính quyền,...

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh phiên chính thức đại hội sáng nay, 15-10

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc mừng

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính Phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Cục An ninh Nội địa tặng hoa chúc mừng

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông được đại hội suy cử tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa