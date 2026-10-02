Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II

Đại hội Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức ngày 1/10 tại Cervia, Italy. (Ảnh: MG)

Đại hội cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sửa đổi điều lệ và xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục mở rộng võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là kỳ đại hội quan trọng của tổ chức sau nhiệm kỳ đầu tiên, với các nội dung chính gồm đánh giá hoạt động giai đoạn 2021-2026, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới, sửa đổi điều lệ và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch thường trực điều hành WFVV.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch điều hành WFVV nhiệm kỳ I, nhấn mạnh những kết quả mà tổ chức đạt được trong giai đoạn đầu. WFVV từng bước xây dựng bộ máy, mở rộng mạng lưới thành viên quốc tế, đồng thời triển khai các hoạt động đào tạo, thi đấu và giao lưu, qua đó tạo thêm điều kiện để võ cổ truyền Việt Nam được giới thiệu tại nhiều quốc gia.

Theo ông Lê Ngọc Quang, những kết quả của nhiệm kỳ đầu có sự đóng góp của các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, WFVV cũng cần tiếp tục hoàn thiện nhiều mặt, từ tổ chức, quản trị đến chuyên môn, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài.

Một trong những nội dung quan trọng của nhiệm kỳ II là củng cố tổ chức và nâng cao tính đồng bộ trong hoạt động. WFVV hướng tới việc xây dựng mạng lưới thành viên ổn định hơn, tăng cường trao đổi chuyên môn, đào tạo đội ngũ và mở rộng các hoạt động luyện tập, thi đấu, giao lưu võ thuật tại nhiều quốc gia.

Chủ tịch WFVV nhiệm kỳ II Nguyễn Ngọc Anh.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch WFVV nhiệm kỳ II. Cùng với việc bầu người đứng đầu, Đại hội tiến hành kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn, gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra. Ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực WFVV.

Việc kiện toàn nhân sự được đặt trong yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò của Việt Nam tại tổ chức quốc tế do Việt Nam khởi xướng. WFVV không chỉ là nơi tổ chức các giải đấu mà còn hướng tới kết nối các tổ chức, câu lạc bộ, võ sư và võ sinh đang tập luyện võ cổ truyền Việt Nam ở nhiều quốc gia.

Từ thực tế phát triển của các môn võ quốc tế như Judo, Karate, Taekwondo, Wushu, Muaythai hay Pencak Silat, WFVV xác định việc xây dựng hệ thống tổ chức, đào tạo và thi đấu có tính thống nhất là một trong những nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để võ cổ truyền Việt Nam mở rộng mạng lưới và tăng cường hoạt động chuyên môn ngoài Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố thể thao, WFVV đặt hoạt động của mình trong mối liên hệ với việc quảng bá văn hóa Việt Nam. Võ cổ truyền không chỉ bao gồm kỹ thuật thi đấu mà còn gắn với hệ thống bài quyền, binh khí, phương pháp luyện tập, võ đạo và những giá trị truyền thống được hình thành qua nhiều thế hệ. Việc đưa võ cổ truyền đến các quốc gia vì vậy đồng thời tạo thêm một kênh giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Định hướng này cũng được đặt trong các chính sách về văn hóa đối ngoại và quảng bá võ thuật Việt Nam. WFVV được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các tổ chức võ thuật trong nước với cộng đồng quốc tế, đồng thời góp phần hình thành và duy trì các câu lạc bộ võ thuật Việt Nam tại nước ngoài.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Cervia trở thành điểm tập trung của hoạt động võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Giải vô địch và vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới 2026 được tổ chức từ ngày 29/9 đến 5/10, quy tụ các đoàn đến từ nhiều quốc gia, với sự tham gia của hàng trăm võ sư, huấn luyện viên và vận động viên ở các nội dung quyền thuật và đối kháng.

Trong nhiệm kỳ II, WFVV xác định các trọng tâm gồm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường các hoạt động đào tạo, thi đấu, giao lưu. Mục tiêu đặt ra là tạo nền tảng để hệ thống võ cổ truyền Việt Nam ở các quốc gia có sự kết nối chặt chẽ hơn.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo WFVV cũng kêu gọi các thành viên duy trì tinh thần cởi mở, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, truyền thống và môn phái. Với việc kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ 2026-2031, WFVV bước vào giai đoạn mới với nhiệm vụ tiếp tục phát triển tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng không gian hoạt động của võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới.