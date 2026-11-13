Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đại biểu tham dự đại hội

Dự đại hội có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh khóa III và đại diện LĐBĐ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện các xã, phường cùng 140 đại biểu đại diện cho 23 câu lạc bộ (CLB) thành viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kéo dài đến năm 2026), phong trào bóng đá tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Theo đó, LĐBĐ tỉnh kết nạp thêm 8 CLB, nâng tổng số lên 23 CLB. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Toàn tỉnh hiện có 6 sân vận động có khán đài, 172 sân bóng đá cấp xã và 77 sân cỏ nhân tạo từ nguồn xã hội hóa.

Phong trào bóng đá học đường, thanh thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, lần đầu tiên Đội tuyển U11 Lạng Sơn giành huy chương Đồng tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; nhiều cầu thủ trẻ có năng khiếu được tuyển chọn vào các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp trên cả nước… Bên cạnh đó, các giải bóng đá phong trào, giải theo lứa tuổi, giải dành cho công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh khóa III phát biểu tại đại hội

Đáng chú ý, LĐBĐ tỉnh còn chú trọng mở rộng hoạt động giao lưu, hợp tác thể thao quốc tế. Đơn cử tháng 5/2024, tại thị Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Đội U12 Lạng Sơn giành chiến thắng 2 – 0 trước Đội U12 Bằng Tường, Đội thanh niên Lạng Sơn thắng Đội thanh niên Bằng Tường với tỷ số 4 – 2.

Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa được LĐBĐ tỉnh quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, liên đoàn đã vận động trên 3 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp và các CLB thành viên để hỗ trợ tổ chức các hoạt động, giải đấu, góp phần duy trì và phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ gồm: quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, các CLB gia nhập LĐBĐ tỉnh; xây dựng trang thông tin điện tử (website) của LĐBĐ tỉnh; hằng năm có đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh tham gia thi đấu các giải trong và ngoài nước; mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối ngoại về môn bóng đá…

Đại biểu tham luận tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chúc mừng và chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả LĐBĐ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ.

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2026 – 2031, LĐBĐ tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xã hội hóa phát triển bóng đá, tập trung thực hiện tốt “Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển phong trào bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh”; chú trọng phát hiện, đào tạo tài năng trẻ từ cơ sở, trường học và mở rộng mạng lưới hội viên, phấn đấu nâng số CLB thành viên lên 28 – 30 CLB.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Cùng đó, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài; phối hợp với các sở, ngành tổ chức hiệu quả các giải đấu thường niên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, truyền thông, quảng bá hình ảnh bóng đá xứ Lạng. Đồng thời, chủ động huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành LĐBĐ tỉnh khoá IV nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐBĐ tỉnh khoá IV nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 25 thành viên; Ban Thường vụ gồm 9 thành viên; Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Đồng chí Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức Chủ tịch LĐBĐ tỉnh khoá IV nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển phong trào bóng đá tỉnh giai đoạn 2019 – 2026

Nhân dịp này, có 2 tập thể, 6 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển phong trào bóng đá tỉnh giai đoạn 2019 – 2026. Nhiều cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của LĐBĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng và phát triển phong trào bóng đá tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2019 – 2024 và có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá thanh niên quốc tế (U14) tại thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.